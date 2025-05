“Interés de Steelers por QB Rodgers es una burla”: Terry Bradshaw

A Terry Bradshaw no le entusiasma la prolongada búsqueda de Aaron Rodgers por parte de los Pittsburgh Steelers.

El exmariscal de campo de los Steelers, cuatro veces ganador del Super Bowl, no se contuvo al analizar el interminable coqueteo entre Rodgers y el exequipo de Bradshaw en una entrevista radial con 103.7 The Buzz en Arkansas, criticando duramente a los Steelers por su interés en fichar al jugador de 41 años.

«Es una broma. Para mí, es solo una broma», dijo Bradshaw este martes. «¿Qué van a hacer? ¿Traerlo por un año? ¿Es broma? Ese tipo debería quedarse en California. Ir a algún lado, masticar corteza y susurrarle a los dioses».

El mariscal de campo miembro del Salón de la Fama no solo criticó la gestión de la situación de Rodgers por parte de los Steelers. También calificó a la organización de «fracaso» por cómo manejó al ahora mariscal de campo de los Cleveland Browns, Kenny Pickett. Los Steelers seleccionaron a Pickett con la selección general número 20 en 2022, pero finalmente lo traspasaron a los Philadelphia Eagles antes de la temporada 2024.

«Me gustaba Kenny Pickett», comentó Bradshaw. «Me gustaba en Pittsburgh. Lo conozco, sé cómo es. Cuando lo trajeron a Pittsburgh, no lo protegieron, no le consiguieron una línea ofensiva. Querían correr el balón, pero no tenían una línea ofensiva que pudiera proteger ni armas. No tenía receptores abiertos dignos de mención.

«Luego ponen a un chico ahí durante dos años, y tienes una ofensiva que no encaja ni funciona, y no pueden correr porque su línea ofensiva ni siquiera es lo suficientemente buena para un equipo que bloquee la carrera. Ahora dicen que Kenny Pickett es un fracaso. Él no fue un fracaso, los Steelers fueron un fracaso».