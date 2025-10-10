Instalan balón gigante del Mundial 2026 en el AICM para recibir a aficionados

Ciudad de México. Una versión gigantesca del balón del Mundial 2026 llamado Trionda fue instalado en la entrada de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte del ambiente futbolístico que comienza a vivirse en el país. Así, el esférico será parte de las estrategias de promoción del certamen que dará la bienvenida a los miles de aficionados que llegarán para el torneo internacional.

«La Copa del Mundo va a ser una gran experiencia, y la idea del balón es que la gente tenga un motivo más vivirla. Al alrededor de esta de esta plaza vamos a hacer algunos eventos gastronómicos, habrá espacios publicitarios, será una zona de libre acceso para que la gente lo pueda visitar y vivir así toda la experiencia del Mundial», dijo Fernando Jiménez, director general de Mexecom, empresa encargada del montaje del esférico.

El balón sorprenderá a los viajeros que pasen por el aeropuerto por sus medidas de 9.14 metros de diámetro y 14.35 de perímetro, lo cual suma 262 metros cuadrados de superficie. Estas magnánimas medidas derivan en un peso de 4.2 toneladas de una estructura hecha con fibra de vidrio, tubos de fierro rolado, que están recubiertos por hule espuma y vinil autoadherible.

El esférico fue creado por el artista Edgar Palafox, que ya ha trabajado con la empresa Mexecom, y para lo cual debió seguir el patrón del balón original del Mundial 2026 Trionda que se distingue por los colores azul, verde y rojo.

Jiménez detalló que el montaje del balón es parte del proyecto de venta de espacios publicitarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y debido al Mundial buscaron una imagen que hiciera referencia al torneo.

«Más que como un espacio de publicidad, la gente lo ve como un hito. Los hitos son elementos que hacen que una localidad o un lugar gire alrededor de ellos», apuntó Jiménez.