Inestabilidad política y pandemia ponen en jaque a la Copa América

Un año tuvo que pasar para que la Copa América pudiera celebrarse debido a la pandemia de covid-19; sin embargo, en este 2021 el panorama en Sudamérica luce incluso más complicado, ya que el virus ha atacado con mayor rigor a una de las sedes, mientras que la otra atraviesa momentos complicados a nivel social y político.

COLOMBIA ATRAVIESA UNA SEVERA CRISIS SOCIAL

La Copa América 2020 está pactada para que se juegue del 13 de junio al 10 de julio y la situación podría apuntar a que el certamen al menos se postergara un tiempo más, aunque hasta el momento la Conmebol la mantiene en pie.

Colombia perdió su estabilidad política y social a mediados de abril, luego de que el presidente Iván Duque enviara el día 15 de ese mes al Congreso una reforma tributaria que pretendía incrementar de manera importante los impuestos a la clase media; si bien el mandatario la retiró, el daño estaba hecho y la ira social se encendió. Ello desató varias protestas y enfrentamientos con la policía en diversas ciudades del país, dejando ya varios muertos y constantes choques entre sociedad y autoridades.

El clima de tensión que vive Colombia ya afectó a juegos de Copa Libertadores, como fueron los de River Plate vs. Junior y el de América de Cali vs. Atlético Mineiro, en el que el gas lacrimógeno de las protestas afuera del Estadio Romelio Martínez, sede de ambos juegos en la ciudad de Barranquilla, afectó tanto a jugadores, cuerpo técnico y personal en general que estaba en los estadios.

O también lo que le sucedió al Nacional de Uruguay previo a salir de su hotel de concentración en la ciudad de Pereira para jugar con el equipo local es reflejo de la convulsión, toda vez que un grupo de manifestantes le impedía al club charrúa desplazarse al estadio.

Y es que en el país cafetero, la gente no está de acuerdo con que se juegue futbol mientras no se solucione la crisis social, al grado de que la asociación de futbolistas de Colombia ha pedido a los dirigentes que suspendan los juegos hasta que no haya seguridad para ellos.

COVID-19 NO LE DA TREGUA A ARGENTINA

La otra sede, Argentina, atraviesa un difícil momento en medio de la pandemia de covid-19. De acuerdo al Ministerio de Salud argentino, en datos que recopila el Diario La Nación, el domingo 16 de mayo hubo 16 mil 350 nuevos casos de contagios, mientras que si se consideran los últimos siete días la cantidad diaria es de 22 mil nuevos casos. Argentina superó ya la barrera de los 70 mil muertos y tiene al momento un total de 3 millones 307 mil 285 casos acumulados al domingo 16 de mayo.

Ello ha provocado que las autoridades de Buenos Aires hayan reforzado diversas medidas para tratar de mitigar la transmisión del virus. Cabe mencionar que en la próxima Fecha FIFA de junio se reiniciará la eliminatoria de Conmebol para Qatar 2022, la cual servirá como un parámetro para saber si tanto Colombia como Argentina están aptas para que la Copa América se efectúe.

