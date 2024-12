Incierto, el futuro de Checo en F1, advierte jefe de Red Bull

Doha. En los días previos al Gran Premio de México 2024, el piloto Sergio Pérez desestimó las especulaciones sobre su posible salida de Red Bull. El tapatío dijo que estaba seguro de que en 2025, de acuerdo con su contrato vigente, estaría de regreso en esta ciudad. Tres carreras más tarde, con el reciente abandono en Qatar, el panorama dejó de ser confiable y existen versiones de que quedará fuera del equipo al finalizar la última competencia de la temporada, una que el propio Checo describió como una pesadilla.

De acuerdo con el jefe de Red Bull, Christian Horner, dejará que el propio piloto saque sus conclusiones, pues sabe bien cuáles han sido sus resultados.

Este año, en el que Sergio Pérez está ubicado en la octava posición en la categoría de pilotos, lejos del subcampeonato que logró en 2023, también tuvo impacto en la lucha de la escudería por defender el título de constructores, que pelean McLaren y Ferrari.

El lugar de Checo como compañero de equipo de Max Verstappen ha sido cuestionado durante meses, ya que el mexicano tiene un contrato firmado para 2025, pero sus resultados son tan pobres que su posición parece insostenible, hasta el punto de que parece probable un anuncio luego del Gran Premio de Abu Dabi del próximo fin de semana, el último de la temporada.

Voy a dejar que Checo llegue a sus propias conclusiones, nadie lo está obligando de una manera u otra , señaló Christian Horner a los medios luego del abandono del mexicano en Qatar, que enterró por completo las escasas esperanzas de Red Bull de defender el título de constructores.

Estamos muy centrados en apoyarle realmente hasta la bandera a cuadros en Abu Dabi y luego, obviamente, no es una situación agradable para Checo, estar en esta posición con especulaciones cada semana , agregó. Es lo suficientemente mayor y sabio para saber cuál es la situación, y sí, vamos a ver dónde estamos después de Abu Dabi .

Pérez es el único piloto de un equipo de los cuatro primeros que aún no ha ganado esta temporada. El tapatío, de 34 años, ha sumado 152 puntos en 23 carreras, un total mísero eclipsado por los 429 de Verstappen. Checo sumó 285 unidades en la anterior campaña.

Su última victoria, en abril de 2023

Mientras Verstappen se ha asegurado su cuarto título de pilotos consecutivo y ha ganado nueve carreras, incluida la del domingo en Lusail, Sergio Pérez no ha terminado en el podio desde que fue tercero en China en abril. Su última victoria fue en abril de 2023, temporada en la que sumó dos triunfos, por 19 de Verstappen.

Pérez comenzó la temporada 2024 con fuerza, con tres segundos lugares en cuatro carreras, pero luego su desempeño empeoró y sólo ha sumado 28 puntos en sus últimas 10 competencias. Además, no termina entre los seis primeros desde Miami en mayo pasado.

Las razones que esgrime el mexicano están relacionadas con las adaptaciones que le hicieron a su monoplaza, las cuales, ha dicho en diversas ocasiones, lo han convertido en un vehículo poco confiable y que presenta continuas fallas en cada competencia.

A veces las cosas no salen como uno quiere. Seguimos aquí y somos optimistas de que podemos cambiar las cosas como equipo, sobre todo para el año que viene , declaró a la prensa en Qatar la semana pasada. Llevo 14 años en este deporte y no hablo de mis contratos públicamente, así que no haré comentarios al respecto. Sé exactamente dónde estoy y no hablaré de ello en público .

Si Checo Pérez se marcha, el neozelandés Liam Lawson parece un posible sustituto.

El novato argentino Franco Colapinto también se ha barajado como una posibilidad, pero una serie de costosos accidentes con su Williams puede haber hecho que esto sea menos probable.

No obstante, Horner, tras reconocer el talento de Colapinto, advirtió que los pilotos júniors de la escudería pueden dar el salto en cualquier momento.

Una posible salida para Checo puede ser la opción de Cadillac en 2026 como el nuevo equipo que se sumaría a la Fórmula Uno.