Incidentes al final de marcha pro-palestina, a unos kilómetros del Italia-Israel

Udine. La policía dispersó con cañones de agua a los manifestantes pro-palestinos que, al final de una marcha en las calles de Udine, intentaban dirigirse hacia el estadio donde tenía lugar el partido Italia-Israel, según constató un periodista de la Afp.

Decenas de participantes, algunos equipados con palos, intentaron salir de la zona establecida para la manifestación y fueron detenidos por policías con equipos antidisturbios.

Además, lanzaron petardos y bengalas, lo que obligó a la policía a desplegar vehículos para lanzar agua.

Estos incidentes ocurrieron al finalizar una marcha que reunió a varios miles de manifestantes pro-palestinos, mientras a unos kilómetros comenzaba el partido Italia-Israel, correspondiente a las clasificaciones para el Mundial 2026.

Los manifestantes desfilaron por las calles de Udine para protestar «contra el genocidio» israelí. Su marcha se desarrolló de forma pacífica, bajo un gran dispositivo policial, que según las autoridades locales contó con más de mil policías y militares desplegados, así como helicópteros y drones vigilando desde el aire.

Los participantes desfilaron con banderas palestinas y pancartas en las que denunciaban la muerte de niños o mostrando, en referencia al reglamento futbolístico, una tarjeta roja «contra el genocidio».

El acuerdo de alto el fuego en Gaza firmado el lunes y el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamas no lograron mermar la determinación de los cerca de 10 mil manifestantes previstos en esta localidad del extremo noreste de Italia.

Se instalaron además puestos de control alrededor del estadio Bluenergy, y los espectadores del partido tenían que pasar por barreras de hormigón y detectores de metales para poder ver un partido clave para que Italia no se pierda su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Petición de exclusión

«Estamos contentos de que los bombardeos hayan cesado, pero nuestro mensaje va más allá de Gaza: nos oponemos a la política de ocupación y apartheid que afecta a todos los palestinos», declaró a la Afp un miembro del Comité Udine por Palestina.

Esta asociación es una de las cinco que convocaron la marcha, que contó con el respaldo de más de 340 colectivos activistas de toda Italia.

Los organizadores también exigían a la FIFA que excluya a Israel de las competiciones internacionales, «como ya se hizo con Rusia» tras la invasión de Ucrania en 2022.

El partido es clave dada la delicada situación de Italia para clasificar directamente al Mundial.

La Azzurri ocupa el segundo lugar en su grupo, seis puntos por detrás de Noruega y tres por delante de Israel. Eso sí, la selección italiana ha disputado un partido menos que esos dos rivales.

Solo los campeones de los grupos tienen garantizado un boleto directo a la competición.