Ilia Topuria va a lo grande y reta al Canelo, ¿en UFC o en Boxeo?

Pese a que aún no se hace oficial su primera pelea de 2024, donde David Benavídez y Jaime Munguía esperan, le siguen lloviendo rivales a Canelo Álvarez, pues ahora la estrella de la UFC, Illia Topuria, le lanzó un reto al mexicano.

Luego de su impactante triunfo en UFC 298 ante Alexander Volkanovski, el peleador alemán de 27 años de edad, ya tiene claro el momento en que quiere medirse a Canelo, hecho que ha sorprendido al mundo.

Illia Topuria quiere medirse ‘al mejor del boxeo’

Hablando con LaLiga de España, así como ‘Partidazo de Cope’, Topuria reveló los planes que tiene para el futuro, pues comentó que, una vez que se retire de la UFC, quiere incursionar sí o sí en el boxeo, y Saúl Álvarez es su objetivo.

“Si tuvieras que elegir, ¿McGregor en el Bernabéu o llenar el Azteca con Canelo?”, le preguntan de LaLiga a Topuria, a lo que el peleador de la UFC responde: “A ver, es que pelear con Canelo es mucho más grande que pelar con Conor, mucho más, sin lugar a duda con Canelo”.

Topuria reveló que quizá no haga muchas más peleas dentro de UFC, pero algo que tiene claro es que, siendo el mejor del octágono, lo ‘lógico’ sería medirse al mejor del boxeo.

“100 por 100, no me voy a ir del deporte sin boxear. A ver, no haré muchas peleas, 1 o 2, seguro… número 1, con Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?”, comentó Topuria a ‘Partidazo de Cope’.

Canelo Álvarez no ha respondido a este reto que le lanzaron desde UFC, pero en la afición ha generado gran interés de verlo pelear ante un grande como Topuria.

