Hugo Sánchez bautiza a Peláez como ‘David Faitelson’, y hace enfurecer a José Ramón Fernández

La televisión mexicana en sus mesas de análisis de fútbol sabe cómo llamar la atención, con argumentos, es verdad. Hugo Sánchez entró en polémica al llamar «David Faitelson» a Ricardo Peláez cuando el ex cabeceador de México arremetió contra la Selección Nacional de Jaime Lozano.

Hugo Sánchez, para muchos el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos intenta siempre ser lo más justo posible en sus comentarios, aunque a veces arroje fuego, y esta no fue la excepción cuando justificó y defendió el trabajo de Jimmy Lozano con el Tricolor.

Mientras los analistas hablaban sobre el desempeño de la Selección Nacional Mexicana de Jaime Lozano, Ricardo Peláez, bastante molesto, lanzó todas las críticas hacia lo sucedido en los últimos partidos con el Tricolor dirigido por el ex Pumas:

Ante esto, Hugo Sánchez, antiguo jugador y entrenador, se puso en la piel del actual estratega nacional y salió a defenderlo ante los argumentos y las palabras de Ricardo Peláez:

Los perfeccionistas queremos llegar a la perfección, pero nunca va a pasar, ¿Tú crees que Jaime no está trabajando? Hay que estar en los entrenamientos todos los días Hugo Sánchez en Fútbol Picante

Hugo Sánchez llamó a Ricardo Peláez «El nuevo Faitelson» y ante esto José Ramón Fernández desató su ira contra el Pentapichichi, pidiéndole que nunca vuelva a pronunciar ese nombre al aire y en el programa:

No, no, no vuelvas a repetir ese nombre, él es Ricardo Peláez