Hugo González se fue ardido de América, pero donde busca revancha es en Rayados

Hugo González está convertido en uno de los mejores porteros mexicanos del momento, con el Necaxa ha encontrado respaldo, continuidad y ha adquirido mucha confianza, la cual se ve reflejada al ser el guardameta nacional con mejor efectividad en el arco en los últimos torneos. El arquero ha superado el trago amargo de su salida del América, donde logró adueñarse de la titularidad en el Clausura 2016. Sin embargo, para el siguiente torneo fue transferido a Rayados, luego de no ser contemplado más en el 11 azulcrema.

”No, nunca supe, el técnico era ‘Nacho’ (Ignacio Ambriz), de hecho ‘Nacho’ me puso y después ‘Nacho’ al siguiente torneo me quitó, ya son cosas que no quería meterme tanto, me guardé el enojo y se me abrió la oportunidad de ir a Rayados, a lo mejor llegué en en ese momento a Rayados con un poco de rencor, y por eso no fue un gran momento en mi carrera, pero estoy en otra etapa de mi vida, más maduro, creo que esa es la palabra, estoy demostrando las cosas dentro de la cancha, sin necesidad de hablar, ni de hacer tantos aspavientos y creo que estoy en un momento importante de mi carrera”, dijo González.

El actual cancerbero del Necaxa se ha ganado un lugar frecuente en las convocatorias a la Selección Mexicana de Gerardo Martino, lo cual lo ha convertido en objeto de interés de clubes como el Guadalajara, Cruz Azul, Pumas y Rayados, este último dueño de sus derechos, por lo que es inminente una próxima partida del cuadro hidrocálido.

“Vienen cosas importantes en Selección y tengo que seguir manteniendo este nivel, ya sea en Rayados o en cualquier equipo que se me presente”, añadió, pues entre las propuestas que tiene se encuentran las Chivas y otros clubes.

Luego de ser duramente criticado por la afición albiazul, que le adjudicó una gran culpabilidad en la final perdida ante Tigres en el Apertura 2017, González asegura que esa herida ya sanó y tiene sed de revancha con ‘La Pandilla’.

