Hugo acusa que Cruz Azul le bajó 50 por ciento el sueldo de un día a otro

Hugo Sánchez, exentrenador de Pumas y analista de ESPN, comentó que es “mentira” que él haya querido imponer jugadores y su cuerpo técnico para dirigir al Cruz Azul o solicitado más de un año de contrato, además que aclaró que la negociación con La Máquina Celeste se cayó debido a que de última hora le quisieron rebajar el sueldo en un 50 por ciento.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira, por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí. Espero que puedan rectificar en algún momento”, comentó Hugo Sánchez, extécnico de la Selección Mexicana para ESPN. “Me ofrecieron un año, no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón”.

Cruz Azul le envió un “papel membretado” a Hugo Sánchez en el que le ofrecía las condiciones para dirigir a La Máquina Celeste, el Pentapichichi aceptó el ofrecimiento y hasta planeó el próximo torneo, pero de último momento le cambiaron las condiciones.

“Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir”, reconoció Hugo Sánchez, técnico bicampeón con Pumas en el 2004.

“Estábamos listos para viajar el primero de enero, pero todo se vino atrás por la situación económica, me entusiasmo, después de ocho años en paro, la aventura de Cruz Azul me atrajo, nosotros queríamos buscar el campeonato”.

El exjugador del Real Madrid agregó que todo el contacto fue con Jaime Ordiales y explicó que en el documento que le mandó Cruz Azul le solicitaban que en su cuerpo técnico debía de estar Óscar Pérez.

“No, porque todo el contacto fue con Jaime Ordiales y con la seriedad y firmeza que hablamos. Estaba definido de que era el elegido, hablamos de descartar jugadores, de refuerzos, de pretemporada, todo eso me daba a pensar que iba encaminado a cerrar”, dijo.

