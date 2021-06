“Hoy fallamos en la parada”: Checo Pérez reaccionó al error en los pits que le costó el podio

Este domingo, Redbull estaba dispuesta a reconquistar el podio del Gran Premio de Estiria, circuito sede de la escudería del toro rojo.

En las primeras vueltas, el escenario parecía favorable para sus dos pilotos, Max Verstappen, quien lideraba la competencia, y Sergio Checo Pérez, quien se mantuvo en el tercer puesto tras rebasar a Lando Norris, de McLaren, en las primeras vueltas del circuito.

Sin embargo, una primera y lenta parada en los pits le costó al mexicano perder esa posición la cual, a pesar de presionar al finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes Benz, en las últimas vueltas de la carrera, no logró recuperar.

A pesar de ello, el jalicience expresó unidad con su equipo y aseguró recuperar el podio para la siguiente fase, el Gran Premio de Austria, el cual se llevará a cabo en el mismo circuito de este domingo.

“¡Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre… ¡Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 días! #styriangp

We’re a very united team! We always win and lose together. We had a bad pit stop, but we’ll be back stronger in 7 days! #nevergiveup”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Fuente: Infobae