Horner no altera planes de renovación con Checo tras choque en Mónaco: ‘Tenía el corazón en la boca’

Christian Horner, al igual que los fans de Fórmula 1, se preocuparon por las durísimas imágenes que, en primera instancia, había dejado Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Mónaco, quien chocó fuertemente y el RB20 de Red Bull quedó hecho pedazos.

En la subida desde Santa Devota al Casino, Magnussen embistió por detrás al RB20 del mexicano que, a su vez, tocó el Haas de Nico Hülkenberg; el coche de Checo quedó completamente destrozado, aunque el tapatío salió por su propio pie, al igual que los dos integrantes de la escudería estadounidense.

“Fue un accidente horrible y, por supuesto, tu corazón está en la boca en ese momento e inmediatamente se centra en la seguridad del conductor. Los coches al final se pueden arreglar; en este caso, la estructura, el halo, todo hizo su trabajo, así que fue lo más importante porque Checo Pérez salió ileso de lo que parecía un accidente desagradable”, dijo Horner después de una carrera que ganó Charles Leclerc con su Ferrari, la primera vez del monegasco celebrando en casa.

El jefe de Red Bull también acompañó lo dicho por Checo Pérez, donde no entendió por qué no se tomaron cartas en el asunto tras el accidente: “Me sorprendió que no se investigara porque fue un incidente bastante fuerte; Kevin tenía una rueda en el interior en una parte de la pista que sólo se estrecha. Uno habría esperado que retrocediera, no sólo porque destruyó la carrera de Checo y el coche, también despedazó la carrera de su compañero de equipo, así que no ha sido muy inteligente”, continuó Horner en frases que recogió Motorsport.

¿RENDIMIENTO DE CHECO EN MÓNACO AFECTARÁ LA NEGOCIACIÓN DE RENOVACIÓN EN RED BULL?

El fin de semana de pesadilla para Sergio Pérez no influirá en las determinaciones que tomará Red Bull sobre si se queda o no para 2025, explicación clara que ofreció Christian Horner.

“La verdad es que no (altera tiempo de decisión); se trata más de nuestro tiempo. Tomaremos una decisión en su momento; este fin de semana ha sido bastante brutal para él. Obviamente tenemos que asegurarnos de que tenemos los dos coches ahí arriba puntuando porque no podemos descartar la amenaza de Ferrari y McLaren en ambos campeonatos. Los pilotos de ambos equipos están presionando y tomando los puntos”, finalizó.

Con información de FoxSports