Hombre muere al ser golpeado por aficionados del América, en Philadelphia

Un hombre hispano murió en Philadelphia luego de recibir una paliza de aficionados del Club América, en un terrible incidente ocurrido la madrugada del 16 de septiembre tras un partido de futbol de la Concacaf Liga de Campeones.

La tragedia ocurrió en uno de los restaurantes más icónicos de Philadelphia, Pat’s King of Steaks, horas después de que el Club América había vencido al equipo local Philadelphia Union.

La Policía de Philadelphia identificó a la víctima como Isidro Cortés, de 28 años y originario de Nueva York, donde trabajaba como asistente de contabilidad. Vestía playera del Philadelphia Union igual que su padre y un amigo, quienes igualmente fueron golpeados y tuvieron que ser atendidos en un hospital tras la pelea con cuatro hombres que vestían playeras del club mexicano.

Un video grabado por un testigo muestra el momento en que uno de los americanistas se hace de la tapa metálica de un bote de basura y ataca violentamente a la víctima.

Se cree que los sospechosos tienen edades entre 20 y 29 años y que estaban de visita en la ciudad para ver a su equipo. Tras la pelea, huyeron en una SUV de color blanco. También se dijo que al menos algunos de los involucrados estaban bebiendo cerveza no obstante que el restaurante no ofrece bebidas alcohólicas.

Frank Olivieri, dueño de Pat’s king of Steaks, dijo que escuchó ruido por la pelea a un lado del local, y que una persona estaba gritando. Cuando los paramédicos llegaron alrededor de las 2 am, Cortés ya había muerto, según el diario The Philadelphia Inquirer.

“Nunca voy a poder borrar de mi mente lo que vi en esos videos”, dijo Olivieri, quien detalló que su restaurante cuenta con 40 cámaras de seguridad, por lo que confía que los responsables sean arrestados pronto.

Las peleas de aficionados con aficionados del América se han convertido en una plaga a través de los años, no solo en México, sino en Estados Unidos, donde el equipo “más amado y más odiado” cuenta con millones de aficionados.

Fuente: La Opinión