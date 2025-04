Hijo del Santo tuvo una emotiva despedida en la Arena CDMX

El Hijo del Santo vivió el fin de semana una de sus funciones más emotivas en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira de despedida denominada “Todo x el Todo”.

En dicha función, el icónico luchador reveló el rostro de Misterioso Jr., quien dijo llamarse José Luis Hurtado Soto, con 32 años como luchador y originario de Coahuila.

En una dramática tercera caída, El Hijo del Santo aplicó la llave de sus grandes triunfos, la de a caballo, para alzarse con el triunfo en una noche mágica.

“Gracias a todos, pero gracias en especial a ti, Misterioso, por reconocerme como el ganador”, apuntó un exhausto Enmascarado de Plata ante los aplausos de las 20 mil personas presentes en la arena, quienes gritaban al unísono: “¡Santo, Santo, Santo!”.

“Hoy no me ganó un gran luchador, me ganó una leyenda”, aceptó Misterioso Jr. tras el combate.

En dicha función hizo su debut en la capital del país Santo Jr., la tercera generación del Enmascarado de Plata.

