Hijo del Santo se despide de Tijuana

Tijuana, BC. El Hijo del Santo se despedirá de Tijuana el próximo 20 de junio con una función de lucha libre con la empresa local The Crash, cuyo cartel se mantiene en secreto en espera de sorprender a la audiencia, luego de cuatro décadas de carrera.

El deportista dio una conferencia para promocionar el evento, acompañado del Hijo de Rey Misterio, así como de Ignacio de la O, socio fundador de The Crash, quien aseguró que el enmascarado de plata «es el responsable» de que la empresa tijuanense tuviera sus inicios.

“Me voy porque me siento bien, estoy en plenitud (…) físicamente me siento bien, soy ágil todavía, siento que es esa pasión arriba del ring, así quiero que el público recuerde al Hijo del Santo”, explicó sobre las razones de su retiro, el cual está anunciado desde el año pasado, cuando empezó su gira de despedida.

También detalló que “el hombre debajo de la máscara” tiene planes una vez que su tiempo en el cuadrilátero termine, pues “he viajado mucho, pero hay lugares de los que sólo conozco el aeropuerto, el hotel y la arena. Llegaba al hotel, a luchar y regresar al otro día. Quiero viajar, disfrutar más a mi persona”.

El Hijo del Santo también consideró que la despedida de Tijuana es importante, ya que, de la misma manera en que su padre estuvo junto a él cuando debutó en Tijuana, ahora su hijo Santo JR lo acompañará para su despedida.

Sobre la preparación de El Santo JR para tomar el papel protagónico con la máscara de plata, El Hijo del Santo aseguró que “yo lo veo bien, como deportista y como luchador está muy bien preparado, no nada más en lucha olímpica y lucha libre, tiene bases en otras disciplinas”.

Además mencionó quelo recibe bien, pero ya está en manos de él. Mi papá me dio la bendición y me dijo que de ahí en adelante dependía de mí, los mismos consejos que me dio mi padre se los doy a él”.

“Santo Jr tendrá que encontrar su estilo propio, hacer nombre, picar piedra, hay muchos hijos, muchos JR, que no han logrado destacar, no sólo en la lucha libre (…) no es fácil ser hijo de, yo le deseo lo mejor” considero el enmascarado de plata.

Lucha libre en la actualidad

“Me da mucha tristeza el estado actual de la lucha libre, ya no es lo de antes, se me hace absurdo que haya luchas mixtas, se me hace absurdo tanto salvajismo” fue la respuesta del Hijo del Santo cuando fue cuestionado sobre el apoyo que reciben las nuevas generaciones de luchadores.

“La sangre ni modo, tiene que haber sangre, a veces el Perro Aguayo no tenía compasión de mí, o muchos otros rivales, pero ya no es lo que solía ser”, mencionó el múltiple veces campeón de una docena de títulos.