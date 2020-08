Herrera reveló que árbitro se burló de jugadores del América

Pese al triunfo sobre Santos y el liderato general obtenido, Miguel Herrera dio a conocer situaciones que sucedieron en el terreno de juego que no le agradaron, puntualmente las actitudes del árbitro Fernando Hernández, toda vez que sus jugadores le hicieron saber que el silbante se burló de ellos, luego que Fernando Gorriarán convirtiera en gol el penalti señalado con el VAR.

“Más que irse para abajo, se desconcentran (los jugadores). Me estaban comentando que el árbitro parece que se burla de ellos, se desconcentra el equipo y se van encima de él. Me decían que se estaba burlando de ellos, pero el equipo después tomó el balance del juego, ante un equipo que no fue fácil, se les olvida lo bien que lo viene haciendo. Van y le dicen lo de la jugada y ahí vienen las desconcentraciones, no hay que ir con el árbitro”, reveló.

Respecto a dicha acción, el “Piojo” apuntó que se trató de un choque de cabezas, esto tras revisar la repetición al término del duelo. En todo caso, no restó mérito a la reacción de su rival ni tampoco al trabajo de sus dirigidos.

“Me parece que fue una jugada polémica, es un choque de cabezas para mí, ya la vi en la repetición. Ellos son un equipo que iba a hacer bien su partido y no iban a bajar los brazos. Nosotros hicimos un buen primer tiempo, él (Almada) modificó y sus cambios entraron a hacer mejor las cosas y yo también terminé por modificar. No terminamos jugando como en el primer tiempo, tampoco puedo demeritar a un rival que no bajó los brazos. Acá se juegan 90 minutos y gana el que hace más goles, América fue contundente”, expresó.

Finalmente, Herrera negó rotundamente que desee callar bocas sobre su trabajo y destacó el avance que su escuadra ha tenido en las últimas semanas.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo, no estoy aquí para tapar bocas ni para decirle a nadie lo que estoy haciendo; tenemos que sacar resultados y ganar, entiendo que este equipo tiene que ganar y gustar. No jugamos al 100 por ciento bien, hay lapsos de partidos que hacemos muy bien y otros donde nos caemos, pero trabajamos para erradicar esas circunstancias. Hoy en día es un equipo que hace goles, que recibe pocos, hemos recibido tres y los tres de penalti”, señaló.