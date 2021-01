Hay que curar las heridas y recuperar la memoria en Cruz Azul: Juan Reynoso

Juan Reynoso, nuevo técnico de Cruz Azul, no quiere correr. El peruano sabe de la necesidad de ganar un título en el equipo, pero para eso hay que reconstruir lo que le dejaron y las primeras misiones son: “Recuperar la memoria y curar las heridas”.

Dijo en entrevista “este es un equipo con historia, la reciente no ha sido buena, pero hay material para salir adelante”.

Cuando él llegó al club, el momento era similar. “El club tenía 14 años sin ganar ningún título. Ganamos la Copa con Vucetich y dijimos que nos íbamos a quitar un poco de presión, pero mentira, le gente quería la Liga. No había la presión de hoy, no había redes, no existía lo mediático”.

Este día iniciará los trabajos y sabe lo que tiene que hacer. “Hay que ganarnos la confianza del plantel, y tratar de unirnos. Los mejores momentos de Cruz Azul, cuando estuve, fue cuando formamos una familia”.

Tratará de no apresurar las cosas, “no hay que tratar de sumar presión. La primera parte de todo esto es no agobiarnos por el qué dirán. Por eso es importante curar las heridas y cuando eso se consiga, comenzar a subir”.

Reiteró: “Hay que curar las heridas, hay que aprovechar lo que se tiene, las formaciones que se han trabajado, y conforme pase el tiempo trabajar en algunas variantes. Sería tonto cambiar algo que ha funcionado, tenemos un gran plantel, casi todos sin jugadores de selección, hay que aprovecharlo”.

En cuestión de refuerzos, solo contempla por ahora un central. “La directiva ha sido clara. Hay que ver al plantel competir, primero, y que no me apresure en cuestión de bajas… Después de eso decidiremos. Hay un lugar que debemos de balancear a la salida de Igor Lichnovsky, ahí deberemos quizá de pensar en un central izquierdo”.

En la portería lo tiene claro: “Chuy

Por: El Universal