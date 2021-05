Harry Kane pedirá a Tottenham escuchar ofertas para salir del club

Harry Kane quiere su salida del Tottenham y pedirá a Daniel Levy, presidente del club, que esté dispuesto a escuchar ofertas por él en el verano para poder emigrar a otro equipo ante la no clasificación a la Champions League de la siguiente temporada.

La derrota del sábado ante Leeds United deja a los de Londres a siete puntos de los puestos de Champions con nueve aún por jugar, matemáticamente es posible, pero al interior saben que será un milagro el poder lograr ese boleto.

De acuerdo a The Sun de Inglaterra, Harry Kane sabe que no el Tottenham no querrá venderle, pero pretende que el dueño del club sea consciente de la necesidad de nuevos aires y más si no lograr jugar la Champions League.

El único gol fue por parte de Aymeric Laporte al minuto 82, el cual le dio la victoria a la escuadra de Pep Guardiola y, con este campeonato, ya suman 8 trofeos en la historia de los Cityzens.

Manchester City se impone en casa por la mínima y vence al Tottenham en la final de la Copa de la Liga Inglesa. El único gol fue por parte de Aymeric Laporte al minuto 82, el cual le dio la victoria a la escuadra de Pep Guardiola y, con este campeonato, ya suman 8 trofeos en la historia de los Cityzens.

Los Spurs se han mantenido decididos en la posición que no quieren vender, con la confianza adicional que Kane todavía tiene tres años en su contrato actual. Se ha creído que podrían quedarse con el delantero una temporada más para ver si el equipo puede desafiar el próximo año y si las cosas no funcionan, estarían felices de dejarlo irse en 12 meses.

Pero la forma en que Tottenham cayó desde un lugar entre los cuatro primeros esta temporada, más la incertidumbre sobre quién será el próximo entrenador, ha llevado a Kane a considerar sus opciones. Se necesitaría un gran esfuerzo para tentar a Levy, que le da a Kane alrededor de casi 245 millones de dólares, pero las finanzas del futbol después del Covid pueden hacer que esa cifra sea inalcanzable.

El Manchester United está considerando una oferta cercana a los 125 millones de dólares a pesar de la insistencia de Levy en que nunca se venderá a un rival de la Premier League. Y los Spurs también sienten que el mercado de fichajes puede ser más fuerte en un año, a medida que los clubes se recuperen de la pandemia, lo que significa que podrían obtener más el próximo verano a pesar de que Kane estaría cerca de los 30.