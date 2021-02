Harden lamenta cómo acabó su era con Houston Rockets

La estrella de los Brooklyn Nets, James Harden, se disculpó por cómo terminó su era en los Houston Rockets, y le dijo a Rachel Nichols de ESPN que sentía que el período previo al canje del mes pasado podría haber sido más sencillo.

“No me gustó en absoluto porque no soy así”, dijo Harden cuando se le pidió que reflexionara sobre las semanas previas al intercambio. “El drama, el extra como quieras llamarlo, la negatividad para mí. Realmente no me gusta la energía negativa. Eso es agotador. Así que no me gusta cómo necesariamente sucedió.

“Siento que podría haber sucedido mucho más suave, mucho más fácil, pero es lo que es”.

El deseo de Harden de dejar Houston después de ocho años por un equipo aspirante al título fue un secreto a voces en las semanas previas a la temporada. Comenzó el año con una multa de $50,000 por violar los protocolos COVID-19 después de que la Liga revisara un video de él socializando en un club sin portar máscara.

Las cosas llegaron a un punto crítico después de una derrota el 12 de enero ante Los Angeles Lakers, cuando Harden proclamó que los Rockets “simplemente no eran lo suficientemente buenos” y que era una situación que “no se puede arreglar”.

Harden fue cambiado a los Nets al día siguiente.

El ex Jugador Más Valioso le dijo a Nichols que no estaba tratando de ser egoísta y que “la oficina principal sabía dónde estaba yo y lo que quería”.

“Pido disculpas por lo que pasó, pero supongo que tuve que hacer lo que tenía que hacer para llegar a donde quería ir”, dijo Harden. “Y le doy crédito para Houston, no necesariamente tenían que intercambiarme a Brooklyn. Podrían haberme intercambiado en cualquier lugar. Y terminó de la manera correcta, pero simplemente no me gustó cómo ese mes o dos se dieron”.

Por: ESPN