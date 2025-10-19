Hacienda denuncia a Cruz Azul por presunta defraudación fiscal de 613 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció, ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la Cooperativa Cruz Azul por una presunta defraudación fiscal superior a los 613 millones de pesos, derivada de operaciones simuladas con empresas factureras.

De acuerdo con información publicada por Reforma, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dependiente de Hacienda, presentó la querella en la que también fueron señalados Guillermo ‘Billy’ Álvarez (actualmente preso en el Penal del Altiplano) y José Antonio Marín Gutiérrez, antiguos rivales en la disputa interna por la dirección de la cooperativa.

La denuncia, de acuerdo al medio, representó un cambio en la postura del Gobierno Federal respecto a la administración anterior, cuando las acciones legales se centraron únicamente en el grupo de ‘Billy’ Álvarez. En esta ocasión, las autoridades incluyeron a Marín Gutiérrez quien, tras la caída de Álvarez en 2020, fue ratificado como presidente del Consejo de Administración; mientras, Víctor Manuel Velázquez Rangel asumió la presidencia del Consejo de Vigilancia.

Según la querella, presentada el 28 de marzo, la PFF acusó a la Cooperativa Cruz Azul, a Álvarez (en su papel de director general) y a Marín (como presidente del Consejo de Administración) de consignar deducciones falsas en su declaración anual del ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo con la denuncia, la cementera reportó ingresos por 19 mil 280 millones 254 mil 779 pesos, pero registró deducciones por 17 mil 237 millones 468 mil 520 pesos, de las cuales mil 717 millones 299.88 pesos habrían correspondido a operaciones simuladas.

Las transacciones bajo sospecha se habrían realizado con tres compañías consideradas empresas factureras:

Luhan

Soluciones Inteligentes y Servicios

Alyfranz

Estas operaciones fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual determinó que las deducciones no correspondían a servicios reales, sino a movimientos ficticios diseñados para reducir la carga tributaria de la cooperativa.

¿De qué acusan a Guillermo ‘Billy’ Álvarez, preso en el Penal del Altiplano?

Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, fue detenido en enero de 2025 luego de permanecer prófugo durante casi cinco años. Su captura puso fin a una larga búsqueda por parte de las autoridades, que desde agosto de 2020 habían girado órdenes de aprehensión en su contra.

Álvarez era requerido por la justicia federal por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, enfrentaba acusaciones en el fuero común por fraude. Su caso generó gran atención pública debido a su vínculo con una de las instituciones deportivas más emblemáticas del futbol en el país.

