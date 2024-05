Guillermo Ochoa fuera de la Copa América 2024: ¿Quién tomará su lugar en la selección mexicana?

Guillermo Ochoa tuvo un torneo sumamente complicado en uno de sus últimos años en su longeva y exitosa carrera como uno de los mejores porteros en la historia de México, al sumar un descenso más, en esta ocasión con el Salernitana de la Serie A de Italia, eso lo ha llevado a pensar mucho en su futuro y a tomar una decisión determinante para ese porvenir.

De acuerdo con un reporte del insider de ESPN de la selección mexicana, Mauricio Ymay, quien tiene una relación muy cercana con Ochoa, el ex guardameta de las Águilas del América no será tomado en cuenta para integrar la plantilla del Tri para la próxima Copa América 2024.

¿Por qué no estará Guillermo Ochoa en la Copa América?

«Guillermo Ochoa no estará en Copa América con la selección mexicana. Un tema y una decisión hablada y analizada por parte de Memo y del cuerpo técnico», escribió al ex periodista de TUDN en su cuenta de X (antes Twitter).

A sus 38 años de edad, Ochoa no seguirá con el Salernitana y no queda muy claro con qué club seguirá su carrera con miras a llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, en el que, de acuerdo con estos mismos reportes, sigue siendo la principal opción del Director Técnico Jaime Lozano para ser el portero del conjunto nacional, sin embargo, será vital que tenga continuidad semana a semana con el equipo que elija, porque no está ese puesto asegurado, de ninguna manera.

Luis Ángel Malagón, el favorito para tomar el lugar de Guillermo Ochoa

Para clasificar a la Copa América 2024, Lozano tuvo que utilizar al actual portero del América, Luis Ángel Malagón, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras, esto debido a que ‘Paco Memo’ estaba lesionado, y con esta decisión, parece el arquero azulcrema aumenta sus posibilidades de ser el titular en el mencionado certamen de selecciones continentales que se llevará a cabo en Estados Unidos este verano.

Con México, Ochoa ha estado convocado a cinco Copas del Mundo, de los cuales ha disputado tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, estuvo en la lista, pero no jugó en las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.