Guido prioriza ser campeón antes que ir a Europa

El mediocampista argentino Guido Rodríguez afirmó que su mente está puesta en lograr el título del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX con América, más que en buscar su futuro en el futbol de Europa.

Qué mejor que salir campeón, la verdad me parece que se lo demuestro al grupo, que no estoy pensando en irme, ahorita quiero disfrutar la victoria”, apuntó.

Dejó en claro que el tema de la renovación con el cuadro capitalino lo lleva su representante, ya que es algo que le quita concentración para hacer su trabajo en la cancha.

Todavía estoy disfrutando estos partidos que quedan, cuando yo me meto en esos temas de representantes no rindo en la cancha, hasta que no termine el torneo no me meto”, estableció.