Griezmann llega a 200 goles con el Atlético de Madrid

Madrid. Antoine Griezmann llegó a 200 goles con el Atlético de Madrid en la victoria de su equipo 5-1 ante el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones de Europa.

Griezmann, el máximo goleador histórico del club, alcanzó este hito con un disparo a corta distancia tras una asistencia del argentino Julián Álvarez en el tiempo de descuento de la primera mitad.

“Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca. No fue fácil”, indicó después de anotar y levantó una camiseta con el número 200 y el apodo «Grizi» en la espalda.

Recibió una ovación de pie del público en el estadio Metropolitano cuando fue sustituido en los minutos finales. Griezmann había anotado su primer gol de la temporada en el derbi de Madrid el sábado.

“El equipo tiene un buen impulso. Tenemos que seguir por este camino”, añadió el delantero francés.

Griezmann, de 34 años, se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético cuando anotó contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en enero de 2024, superando los 173 goles de Luis Aragonés.

El francés está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa con el club fue de 2014 a 2019 antes de unirse al Barcelona por lo que fueron dos temporadas mayormente decepcionantes. Regresó al conjunto colchonero en el año 2021 con un préstamo de un año que finalmente se extendió.