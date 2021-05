Green Bay Packers incorporan al quarterback Blake Bortles

Los Green Bay Packers firmarán al veterano quarterback Blake Bortles a un contrato de una temporada, dijo una fuente a Adam Schefter de ESPN este miércoles, convirtiéndolo en la primera adición en la posición desde que la noticia de la disputa de Aaron Rodgers con la organización se revelara el pasado mes.

No necesariamente significa que ambos sucesos estén relacionados. Los Packers contaban únicamente con dos quarterbacks en plantilla: Rodgers y el recluta de primera ronda del 2020, Jordan Love.

Los Packers tendrán a dos quarterbacks en el minicampamento para novatos a prueba: Chad Kelly y Kurt Benkert.

Los Packers eligieron a Bortles de 29 años de edad, en parte por su conexión con el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. Ambos estuvieron juntos con los Jacksonville Jaguars del 2015 al 2018. Hackett fue coach de posición de Bortles del 2015 al ’16 y su coordinador ofensivo del 2016 al ’18. Juntos, alcanzaron el Juego de Campeonato de la AFC al término de la campaña del 2017. Hackett se unió a los Packers cuando Matt LaFleur fue contratado como head coach en el 2019.

Parece que Aaron Rodgers tiene los días contados en Green Bay

Bortles, tercer recluta global del Draft 2014, jugó por última ocasión un partido de temporada regular de NFL en el 2019 con Los Angeles Rams. Tuvo paradas con los Denver Broncos y Rams la temporada pasada como reserva, y también pasó tiempo en la escuadra de prácticas de Denver.

Los Packers no seleccionaron a un quarterback este año, y no firmaron a ningún novato como parte de su grupo de novatos no reclutados este año. Los Packers no extendieron oferta al suplente del año pasado, Tim Boyle, como agente libre restringido, lo que le permitió firmar por una temporada y 2.4 millones de dólares con los Detroit Lions. Love fue el tercer quarterback en el orden de plantilla para los Packers la temporada pasada, y estuvo inactivo para todos los partidos.

“Sumaremos a un tercer brazo, y quizás un cuarto brazo, conforme avancemos”, dijo el gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, al término del draft. “Hemos tenido algunas conversaciones antes del draft con algunos veteranos y además hay algunos novatos que estamos mirando, también. Tendremos al menos a tres, y posiblemente a cuatro”.

Rodgers no ha participado en el programa de temporada baja, que ha sido virtual desde el 19 de abril. Los Packers comienzan las actividades organizadas del equipo el 24 de mayo, y a menos que se resuelva la situación con Rodgers, es improbable que se reporte para los trabajos voluntarios. La única actividad obligatoria de temporada baja es un minicampamento del 8 al 10 de junio.

Bortles suma 73 inicios de por vida y una marca de 24-49. Posee un porcentaje de pases completos de por vida del 59.3 por ciento, con 103 touchdowns y 75 intercepciones.