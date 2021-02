Gran contrato de Tatis entusiasma a los Padres

Fernando Tatis Jr. no ha capturado una roleta ni bateado una pelota en la pretemporada. Sin embargo, acapara las conversaciones en el clubhouse de los Padres de San Diego.

El espectacular campocorto y los Padres accedieron el miércoles a un convenio por 14 años y 340 millones de dólares, dijeron dos personas cercanas a la situación.

Y ello ha generado más entusiasmo en el campamento de San Diego, que ya de por sí había realizado varias transacciones destacadas en el receso previo a la próxima campaña.

“Hay gran emoción acá”, dijo el manager Jayce Tingler el jueves, en una videoconferencia desde Peoria, Arizona.

“¡Dios, es mucho dinero!”, repuso Mark Melancon, el relevista recién contratado. “Tan sólo jugar con él y con su energía es algo asombroso. Uno puede ver cómo aporta esa energía al equipo. Por todo lo que he oído, creo que es un gran tipo. Estará sereno, y es por eso que la gerencia ha dado un paso adelante para firmar un contrato con él”.

Las dos personas que confirmaron el acuerdo hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque éste no se ha anunciado oficialmente.

Será el contrato más largo suscrito en la historia de las Grandes Ligas. Giancarlo Stanton, quien está ahora con los Yanquis de Nueva York, firmó en 2015 un convenio por 13 años y 325 millones de dólares con Miami.

Bryce Harper suscribió un convenio por 13 años y 330 millones de dólares con Filadelfia en 2019. El mayor contrato en términos de dólares sigue siendo el de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, alcanzado en 2019 por 12 años y 426,5 millones de dólares.

El convenio de Tatis será el tercero mayor bajo este criterio.

Tatis comenzó el proceso de ingreso al campamento de pretemporada el jueves. Tardará de 24 a 48 horas en recibir el visto bueno para entrar al complejo.

Luego, se someterá a un examen físico.

Tingler dijo que no podía hablar del contrato, pero tuvo mucho que decir sobre Tatis, quien a los 22 años se ha convertido rápidamente en uno de los rostros más reconocidos de las Grandes Ligas.

“Pienso que la forma más fácil de mirarlo es a través de su talento”, dijo. “Lo tiene en todos los aspectos, la forma en que corre, en que se mueve, en que puede batear fuerte y en todas direcciones. En su ética de trabajo, en verlo mejorar constantemente en muchas áreas del juego, ciertamente a la defensiva”.

Tatis, de 22 años, se ha transformado en un superastro en menos de dos temporadas completas con los Padres. Ha bateado para .301, con 39 jonrones, 98 producidas y 27 robos en 143 juegos.

Ayudó en 2020 a que San Diego cortara una sequía de 13 años sin avanzar a los playoffs. Los Padres ganaron una serie de comodín ante los Cardenales de San Luis, antes de ser barridos en la divisional por los Dodgers de Los Ángeles, eventuales campeones de la Serie Mundial.

Tatis ha emergido rápidamente como uno de los rostros más reconocidos del béisbol. Se destaca por su sonrisa constante, sus rastas teñidas de rubio que sobresalen por debajo de su gorra, su uniforme normalmente cubierto de tierra como resultado de la forma temeraria en la que juega, así como sus bailes en la cueva tras conectar algún jonrón.

El pelotero se crio prácticamente dentro del béisbol. Su padre homónimo jugó 11 campañas en las mayores.

Pero Tatis hijo se ha atrevido a desafiar algunas reglas de la vieja escuela. En el segundo juego de la serie de comodines ante los Cardenales, lanzó el bate, haciéndolo girar, tras conseguir su segundo jonrón en un triunfo por 11-9 .

Una foto de Tatis en ese momento está en la portada del videojuego MLB The Show ’21.

En agosto, causó conmoción cuando bateó un grand slam con cuenta de 3-0, en momentos en que los Padres ganaban por siete carreras de diferencia a los Rangers de Texas. Los Padres se convirtieron en el primer equipo en la historia de las mayores en batear al menos un grand slam en cuatro juegos seguidos y cinco en seis encuentros.

Tatis proviene de San Pedro de Macorís, conocida como cuna de grandes campocortos.

San Diego subió a Tatis a las mayores en el día inaugural de la campaña de 2019, renunciando a demorarle la agencia libre haciéndole esperar unas semanas más — realidad actual que han tenido que pasar jóvenes estrellas como Kris Bryant con los Cachorros de Chicago y Harper con los Nacionales de Washington.

Tatis llevaba dos años de servicio e iba a ser elegible para el arbitraje salarial por primera vez el próximo receso invernal. El acuerdo podría costarle dinero si mantiene su actual trayectoria. Su salario promedio anual de 24,29 millones le dejaría como 19no en el béisbol.

Se trata del primer contrato para Tatis, quien recibió 700.000 dólares al firmar como aficionado con los Medias Blancas en 2015, cobró 555.555 como novato en 2019 y 219.185 prorrateados la pasada temporada.

Tatis disputó apenas 84 juegos en 2019 antes de quedar fuera por una reacción de estrés en la parte baja de la espalda. De todas formas quedó tercero en la votación del Novato del Año de la Liga Nacional. Bateó para .277 con 17 jonrones y 45 impulsadas en 59 juegos el año pasado.

Es un constante amenaza en las bases y también se ha acostumbrado a realizar sensacionales intervenciones defensivas como campocorto. Fue seleccionado como el torpedero del equipo ideal de MLB en 2020.

Este es el tercer gran contrato que pactan los Padres en las últimas cuatro campañas. Ficharon al tercera base Manny Machado por 300 millones y 10 años antes de la campaña de 2019. — Machado y Tatis son representados por el agente Dan Lozano — y adquirieron al primera base Eric Hosmer por 144 millones y ocho años en 2018.

