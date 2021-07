Grabaciones de Florentino Pérez en 2006 revelan ataques a Iker y Raúl; los calificó de “estafas”

Unos audios captados en el año 2006 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y difundidos hoy por El Confidencial, revelan duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, “las dos grandes estafas del Madrid”, según dichas conversaciones.

“Casillas no es portero para el Real Madrid”, se escucha en una de las grabaciones de Florentino Pérez.

Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos: “Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca… Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl”, relata El Confidencial reflejando ese audio.

En el Real Madrid, por su parte, existía este mediodía un sentimiento de gran indignación por la difusión de estas frases del presidente del Real Madrid de hace 15 años.

Iker Casillas, en la actualidad, ejerce como embajador del club y es vicepresidente de la Fundación, y Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla.