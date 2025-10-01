Gilberto Mora brilla con doblete en empate ante España en Mundial Sub-20

Gilberto Mora confirmó su buen nivel al anotar el doblete con el que la selección mexicana Sub-20 rescató un empate 2-2 ante su similar de España, este miércoles en partido de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se celebra en Chile.

Pese a este resultado en el Estadio Nacional de Santiago, el combinado mexicano, dirigido por Eduardo Arce y el cual está ubicado en el Grupo C, el cual completan Brasil y Marruecos, aún no asegura su clasificación a la siguiente ronda, toda vez que suma apenas dos unidades, tras las igualadas ante los cariocas (también por 2-2) y el conjunto ibérico.

De esta manera, los tricolores tendrán que pelear por su boleto a los octavos de final el próximo sábado ante Marruecos.

Por su parte, España se complicó su calificación, pues sólo acumula un punto, luego de debutar con una derrota ante Marruecos.

Mora, de apenas 16 años de edad, sorprendió a los ibéricos al minuto 32, cuando conectó un pase de su compañero Elías Montiel para vencer al arquero contrario, Fran González, y poner el 1-0 en la pizarra.

Pero un bombazo del español Pablo García desde la frontal del área dejó en tablas el partido (1-1) al 42, y un penal convertido por Iker Bravo al 80 complicaban al Tri (2-1).

Sin embargo, un disparo de Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, le dio la tranquilidad definitiva a los mexicanos.

En otro encuentro de este miércoles, Cuba le robó un empate 2-2 a Italia en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso.

La victoria ante un rival de mucho menos quilates la hubiese dejado virtualmente clasificada a octavos de final por el Grupo D.

La escuadra Azzurri, subcampeona en el pasado Mundial de Argentina 2023, se adelantó gracias a tantos de Andrea Natali al minuto 14 y Jamal Iddrissou al 31. Este último fue expulsado en los descuentos de la primera mitad.

Michael Camejo igualó para los isleños con dos penales, al 70 y 87. Cuba pudo sumar así su primer punto en el certamen.