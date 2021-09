Gignac descarta problemas con Miguel Herrera

El presente que vive Tigres al mando de Miguel Herrera ha dejado un grato sabor no solo en el público auriazul sino en los mismos jugadores. André-Pierre Gignac visualiza un gran futuro del conjunto felino en manos de ‘El Piojo’, sobre todo por el futbol ofensivo que juega la plantilla. Asimismo, negó por completo que hayan existido roces con el timonel, pues aseguró que fueron puros chismes y mentiras.

Les dije que quería ir a conferencia una vez por torneo y es la única vez. En cada club hay ciclos, el club decidió que terminó el ciclo de Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti, con quien me llevo muy bien. Me eligió para llegar a Tigres, pero la comunicación con Miguel me gusta bastante, dice las cosas de frente y eso me gusta mucho, tenemos una súper buena relación. No sé por qué inventan cosas, nunca tuve problemas con Miguel y no ha pasado de momento. Es pura mentira.