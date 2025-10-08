Giants contarán con QB Jaxson Dart para enfrentar a Eagles

El mariscal de campo novato de los New York Giants, Jaxson Dart, afirmó que «nunca dudó» de que jugaría el jueves por la noche contra sus rivales de división, los Philadelphia Eagles, a pesar de que se proyectaba que participaría de forma limitada en el entrenamiento a principios de esta semana.

Dart se recupera de una lesión en el tendón de la corva que sufrió hace dos semanas en la victoria sobre Los Angeles Chargers. El seleccionado de primera ronda del draft jugó las 70 jugadas en la derrota del domingo ante los New Orleans Saints.

«Me siento bien. Estoy emocionado», declaró Dart este martes.

Añadió que siempre esperó estar listo para enfrentar a los Eagles, a pesar de haber recibido algunos golpes fuertes al final del partido contra los Saints.

«Sí, nunca dudé», sostuvo Dart.