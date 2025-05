Giancarlo Stanton volvería a jugar a finales de este mes de mayo

Un día después de realizar una práctica de bateo en vivo, un paso significativo en su regreso de la lista de lesionados, el bateador designado de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, confirmó el miércoles que podría regresar al lineup del equipo a finales de mes.

Stanton participó en una práctica de bateo en el campo del Yankee Stadium el martes, la primera vez que ve lanzamientos en vivo este año después de que lo marginaran de la actividad por tendinitis en ambos codos al comienzo de los entrenamientos de primavera. Vio 10 lanzamientos, bateando un rodado al campocorto y negociando una base por bolas en cuenta completa en sus dos apariciones al plato contra el lanzador derecho Jake Cousins.

Los Yankees movieron a Stanton de la lista de lesionados de 15 a 60 días la semana pasada, retrasando su regreso al 27 de mayo. Fue una decisión de procedimiento para Nueva York. Los Yankees necesitaban un puesto en el roster de 40 jugadores para reclamar a Bryan De La Cruz de la lista de waivers, y Stanton no estaba en condiciones de regresar antes de fin de mes.

Stanton, de 35 años, dijo que espera iniciar una rehabilitación. Añadió que no tenía una fecha límite para iniciarla y que no sabía cuánto duraría. El manager de los Yankees, Aaron Boone, indicó que Stanton probablemente no necesitará una rehabilitación larga porque no juega a la defensiva.

«Depende de qué tipo de brazos tenga disponibles [para las sesiones de práctica de bateo en vivo] y de cómo me sienta en esos turnos al bat», dijo Stanton.

Stanton, quien también practicó bateo en el terreno el miércoles, se ha administrado varias inyecciones para aliviar el dolor en los codos y reiteró que tendrá que jugar con dolor cuando regrese.

«Si estoy en el campo, estoy lo suficientemente bien para jugar», dijo Stanton.

Los problemas de codo de Stanton se remontan a la temporada pasada; jugó toda la Serie Mundial con dolor, conectando siete jonrones en 14 juegos de postemporada. Pero dijo que dejó de batear por completo en enero debido a un fuerte dolor en los codos y que no volvió a batear hasta marzo. En algún momento, Stanton mencionó la posibilidad de una cirugía que le pusiera fin a la temporada, pero la pospuso.

«Sé que cuando G esté ahí, estará listo para jugar», dijo Boone. «No estará ahí si no siente que puede ser realmente productivo, así que sé que cuando llegue ese momento, cuando esté listo para hacerlo, estaremos en una buena posición.

«Y espero que hayamos hecho algunas cosas, en la última parte del invierno y en la primavera, que lo prepararán para que pueda hacerlo físicamente y resistirlo. Pero también entendemos que probablemente tendrá que lidiar con algunas cosas».