Giancarlo Stanton, de NY Yankees, lleva 3 o 4 semanas sin batear

El toletero de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, no ha tomado un bate en tres o cuatro semanas y no está seguro de si estará listo para el día inaugural de Nueva York debido a una dolorosa tendinitis en ambos codos.

Al comparecer el lunes ante la prensa, previo al primer entrenamiento completo del equipo, el cinco veces All-Star reveló que jugó con dolor durante gran parte de la temporada pasada, en la que los Yankees alcanzaron la Serie Mundial por primera vez desde 2009.

“El dolor fue muy agudo en general”, dijo Stanton. “El codo de tenista o como lo llamen son desgarros en tu tendón, así que no se trata de cuándo se sintió bien o cuándo se sintió mal. Siempre hay un nivel de dolor y tienes que lidiar con eso. Así que, sí, este es el momento más sensato para dar tiempo ahora mismo”.

No se atrevería a adivinar si jugar en el partido inaugural de la campaña –el 27 de marzo contra Milwaukee Brewers– es realista.

“Definitivamente estoy atrasado, pero quiero decir que eso es sólo una cuestión de estar listo para dar un esfuerzo completo hoy en lugar de un poco. Así que tenemos cinco, seis semanas. Iremos aumentando la carga a partir de ahí”, dijo. “Veremos cómo va eso”.

Stanton, quien cumplió 35 años en noviembre, dijo que sintió el dolor durante la mayor parte del año pasado. Comenzó en cada codo con dos meses de diferencia. El tratamiento consiste en trabajo de antebrazo, trabajo de tejido y ejercicios.

“Definitivamente no es sólo dolor. Es algo manejable”, dijo. “Así es como irá el año pasado y este año”.

Dijo que la cirugía no es necesaria en este momento, pero sería necesaria si un tendón se desgarrara, lo que podría ser causado por “excederse”.

Stanton bateó para .233 con 27 jonrones y 72 carreras impulsadas al participar en 114 partidos el año pasado. Vio su temporada interrumpida por un tirón en el muslo izquierdo entre el 22 de junio y el 29 de julio. Stanton bateó para .273 con siete jonrones y 16 carreras impulsadas en la postemporada.

New York perdió en la temporada baja a Juan Soto, quien como agente libre firmó un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los vecinos New York Mets.

Al reducir las cargas de trabajo ahora, Stanton y los Yankees esperan que pueda estar lo más saludable posible durante la temporada.

“La idea no es tener inactividad”, dijo el toletero. “Este es el momento más inteligente durante una ventana de temporada baja más corta para poder hacer eso”.