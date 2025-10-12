Ghana califica a la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Comoras

Con un sólido triunfo en casa por marcador de 1-0 sobre Comoras, la selección de Ghana se confirmó como nuevo invitado a la Copa Mundial 2026, que tendrá sede compartida en Estados Unidos, Canadá y México.

Las Estrellas Negras se plantaron en el estadio Ohene Djan con la misión de sumar la victoria que les asegurara el pase al torneo más importante a nivel de selecciones y lo consiguieron sin mayores complicaciones.

El gol de la calificación de Ghana

Tras un primer tiempo tenso, apenas a los dos minutos de la segunda parte llegó la ansiada anotación para Ghana, en una conexión estelar dentro del área.

Fue Thomas Partey, ex jugador del Arsenal, quien controló el balón y de inmediato mandó un centro raso a la llegada de Mohammed Kudus, ex compañero del mexicano Edson Álvarez en el West Ham.

Kudus llegó puntual a la cita y mandó al fondo la pelota, dejando sin opciones al guardameta Adel Anzimati-Aboudou.

Mohammed Kudus' goal to give Ghana the lead against Comoros. #3Sports pic.twitter.com/jsVSmNkMLs — #3Sports (@3SportsGh) October 12, 2025

Con esto Ghana llegó a 25 puntos para quedarse el boleto directo del Grupo I de las Eliminatorias de África. En segundo lugar quedó Madagascar, que disputará una fase de repesca.

Calificados al Mundial 2026

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Con información de FoxSports