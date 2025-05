Gerrit Cole tendrá una rehabilitación de 14 meses

El as de los New York Yankees, Gerrit Cole, se sometió a una cirugía Tommy John el 11 de marzo, en la que se le colocó un refuerzo interno en el codo derecho, y aunque no proyecta una fecha para su regreso al montículo, sabe que la rehabilitación habitual lleva alrededor de 14 meses.

Cole, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, habló con los periodistas el lunes por primera vez desde la operación realizada por el médico principal del equipo de Los Ángeles Dodgers, el Dr. Neal ElAttrache.

«Tengo la impresión de que el tiempo de recuperación es el mismo, unos 14 meses», expresó. «Espero que vuelva como un juego de neumáticos nuevos. Quiero decir, esa es mi esperanza, solo una parada en boxes que tomó un poco más de tiempo de lo que esperabas».

El lanzador derecho de 34 años tiene un récord de 153-80 y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas y 1.954 entradas en 12 temporadas de Grandes Ligas, Cole se sintió limitado cuando su brazo inicialmente estaba con un cabestrillo tras la cirugía.

«Apesta», comentó. «Pero ahora que me siento más fuerte y menos preocupado por recibir golpes y cosas así, es agradable poder estar de vuelta y poder estar más presente en el dugout», manifestó.

El debut de Cole en la temporada 2024 se retrasó hasta el 19 de junio debido a una irritación nerviosa y edema en su codo derecho. Tuvo un récord de 8-5 con una efectividad de 3.41 en 17 aperturas para New York y luego 1-0 con una efectividad de 2.17 en cinco aperturas de postemporada.

Cole se sometió a pruebas después de permitir un par de jonrones en su segunda apertura de entrenamiento de primavera este año contra Minnesota Twins el seis de marzo.

«Tuve problemas para doblar el codo. Tuve problemas para mover el brazo al día siguiente», explicó. «Así que tenía una buena sensación de que estábamos en un buen lío».

La necesidad de cirugía fue clara cuando se reunió con ElAttrache.

«Me senté frente a la computadora y lo vi», dijo Cole.