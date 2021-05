Gerente general de Green Bay sentencia que no van a canjear a Aaron Rodgers

Los Green Bay Packers todavía creen que Aaron Rodgers jugará para ellos en el 2021, y, quizás más allá. No hay planes para canjearlo.

Ese fue el mensaje del gerente general Brian Gutekunst por la noche del jueves, después de la primera ronda del Draft 2021, poco tiempo después de que fuentes revelaran a Adam Schefter de ESPN el mismo jueves que Rodgers se ha molestado tanto con el equipo, que dijo a algunos miembros de la organización que no desea regresar a los Packers.

“Hemos estado trabajando con eso por algún tiempo, y solo pienso que tomará algo más de tiempo”, explicó Gutekunst. “Pero es un tipo que hace que las cosas funcionen. Nos brinda la mejor posibilidad para gana, y vamos a trabajar hacia ese fin”.

Rodgers, de 37 años de edad, está bajo contrato hasta la campaña del 2023, pero ya no le queda dinero garantizado en su acuerdo. Gutekunst dijo que las líneas de comunicación con Rodgers y sus representantes han estado abiertas a lo largo del receso de temporada, y las partes volvieron a hablar el jueves.

Gutekunst, un gerente general de cuarto año, negó que los Packers hubieran dicho a Rodgers que lo canjearían, y reiteraron que no hay planes para ellos.

“No vamos a canjear a Aaron Rodgers”, dijo.

Gutekunst dijo que no habló con el gerente general de los San Francisco 49ers, John Lynch, el jueves acerca de un acuerdo por Rodgers. Lynch dijo a reporteros el jueves que los 49ers “preguntaron” por Rodgers, pero no dijo cuándo sucedió, y añadió, “fue un fin rápido a las conversaciones; no iba a suceder”.

Gutekunst dijo que no era como si los teléfonos no dejaran de sonar en Lambeau Field después de que se revelara la noticia de la insatisfacción de Rodgers.

“En algún momento después de las 5 de la tarde, mucho de lo que empezó a llegar a las ondas televisivas, creo que tuve una llamada”, informó Gutekunst. “Fue muy breve, y eso fue todo”.

A inicios de la temporada regular, se reportó que Los Angeles Rams llamaron para preguntar sobre la disponibilidad de Rodgers vía canje, antes de pactar la adquisición de Matthew Stafford.

“No voy a confirmar eso”, dijo el gerente general de los Rams, Les Snead, este jueves. “Pero no creo que haya estado disponible nunca”.

Parte de la insatisfacción de Rodgers se deriva del Draft 2020, cuando los no le informaron de su decisión de ascender en el orden de selecciones de la primera ronda para elegir a su potencial reemplazo, Jordan Love, en el turno N° 26 global, dijeron fuentes a Schefter.

“Ciertamente miro al draft del año pasado, y creo que algunos de los temas de comunicación se pudieron hacer mejor”, dijo Gutekunst. “No hay duda acerca de ello. El draft es una cosa interesante. Puede desenvolverse de manera diferente de cómo crees que va a suceder, y sucede muy pronto. Pero, ciertamente, creo que, mirando atrás y sentados donde estamos ahora, pudimos hacer algunos aspectos de la comunicación mejor”.

Pese a verse rechazados por Rodgers en sus primeros intentos de extender su contrato, los Packers todavía creen que pueden convencerle de regresar. Trajeron de vuelta a todos excepto dos titulares respecto al equipo que finalizó con marca de 13-3 y alcanzó el Juego de Campeonato de la NFC por segunda temporada consecutiva.

“No voy a hablar por Aaron, pero pienso que realmente tenemos a un buen equipo y creo que volverá a jugar para nosotros”, dijo Gutekunst. “Y, como dije, vamos a seguir trabajando hacia eso desde muchos frentes diferentes. El valor que agrega a nuestro equipo de fútbol americano es realmente inmensurable, ¿saben lo que digo? Aporta tanto no solamente como jugador, sino como líder. Es tan importante a sus compañeros, a sus coaches, así que sí, es la meta.

“Pienso que obviamente tenemos a un buen equipo de fútbol americano , una gran organización, estamos muy comprometidos a él y pienso que las líneas de comunicación han estado abiertas. Simplemente estoy siendo optimista respecto a lo que es mejor para los Green Bay Packers y verdaderamente creo que eso es lo mejor para Aaron Rodgers, también”.

Gutekunst fue el único miembro de la organización de los Packers que charló con reporteros el jueves después de que seleccionaron al esquinero de Georgia, Eric Stokes, en el N° 29 global. El head coach Matt LaFleur tiene programado recibir preguntas después del Draft 2021, el sábado.

“Pienso que es como todo en este negocio. Miren, no creo que haya algo que te sorprenda”, dijo el ex head coach de los Packers, quien ocupa el mismo puesto con los Dallas Cowboys actualmente, Mike McCarthy, el jueves. “Y cosas así suceden. Conversaciones, pienso, siempre suceden cuando se trata de adquisición de jugadores. Obviamente, nadie sabe el impacto que Aaron Rodgers ha tenido con los Green Bay Packers [más que yo] pero sí, no he pensado mucho en ello. Obviamente, no vi que sucediera nada hoy, así que… buena historia”.

Gutekunst no le puso fecha límite respecto a cuándo necesite resolverse la situación de Rodgers para que no impacte a la temporada del 2021.

“Es un poco hipotético, y como dije, nuestro deseo es tener a Aaron como nuestro quarterback liderando a este equipo y compitiendo por campeonatos”, señaló. “Así que, es un poco hipotético, así que llegaremos a eso. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”.