Gareth Bale confiesa interés de ir a la MLS

El jugador galés del Real Madrid, Gareth Bale, ha hablado en el podcast The Hat-Trick y, además de revelar algunos secretos del vestuario merengue, ha confesado que la MLS -primera división de Estados Unidos- es de su interés y que su futuro podría ser ahí. “Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí”, reveló el Expreso de Cardiff.

Asimismo, Bale reveló la verdad detrás de la bandera que utilizó con la leyenda “Gales. Golf. Madrid. En ese orden” cuando se clasificó junto al combinado nacional a la Eurocopa 2020.

“Vi las pancartas que me habían enseñado semanas antes y algunas imágenes. Hicimos bromas sobre ello. Algunos compañeros decían que, si nos clasificábamos, después del partido iríamos a buscarlas y las cogeríamos. Yo les dije que no iba a ir a agarrarla”, confesó.

Gareth Bale, quien vive días complicados en el Real Madrid, habló sobre las personas con quienes más habla dentro del vestuario merengue.

“En Madrid hablo mucho con Luka Modric. Nos conocíamos por haber estado juntos en Tottenham cinco años y aquí llevamos otros siete. Por eso, claro, me llevo muy bien con él. También hablo mucho con Kroos. Me llevo bien con casi todos, pero, para ser sincero, específicamente con ellos”, se sinceró el delantero.

Bale cuenta con un contrato que lo vincula a la entidad blanca hasta 2022 y su intención es cumplir el plazo, sin embargo, altas cúpulas del cuadro merengue buscan darle salida debido a sus constantes lesiones, polémicas y su elevado salario.