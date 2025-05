Ganador del Tour Bradley Wiggins admite haber consumido cocaína tras retiro

Londres. El ex ciclista británico Bradley Wiggins, ganador del Tour de Francia en 2012 y cinco veces campeón olímpico, admitió su adicción a la cocaína cuando se retiró como profesional y dijo ser «afortunado por estar aquí».

Wiggins precisó que dejó de consumir hace un año. «Mi hijo pensaba que un día me encontraría muerto en la cama. Era un adicto y la gente no se daba cuenta. Estaba drogado la mayor parte del tiempo», explicó al diario The Observer.

Desde entonces está en rehabilitación y se siente «mucho más en paz» consigo mismo.

«Estaba caminando por una cuerda floja. Me di cuenta que tenía un enorme problema. Tenía que parar. Me siento afortunado por estar aquí».

De 45 años y tras declararse en bancarrota en 2024, Wiggins explicó tras retirarse en 2016 los celos de su padre y el acoso que sufrió por parte de un entrenador cuando era niño.

«Mi adicción fue una manera de aliviar ese dolor con el que vivía», explicó.

Wiggins aseguró que el también ex ciclista Lance Armstrong, desposeído de sus siete Tours tras admitir haberse dopado, se ofreció a ayudarle e incuso a pagarle la rehabilitación.

«Todavía tengo muchas cosas por resolver, pero ahora tengo mucho más control sobre mí mismo y sobre los detonantes (de su adicción). Estoy mucho más en paz conmigo mismo, algo que es muy importante», concluyó.