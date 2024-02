Ganador del Super Bowl 2024: ¿Cuál es el premio para el campeón de la NFL?

Los jugadores de futbol americano sueñan con llegar al Super Bowl y levantar el trofeo Vince Lombardi, pero seguro también piensan en el bono económico que obtiene el ganador.

Kansas City Chiefs se enfrenta a San Francisco 49ers este domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas en busca de sumar un trofeo más a sus vitrinas, es la primera vez que dicho evento se realizará en ‘La Ciudad del Pecado’.

Los San Francisco 49ers buscan la revancha del último enfrentamiento del Super Bowl, donde perdieron tras la remontada de Kansas City Chiefs con un resultado de 31-20.

¿Cuánto dinero ganan los equipos en el Super Bowl 2024?

Los jugadores tendrán que estar concentrados para el partido más importante de la temporada y a pesar de que no podrán disfrutar de los atractivos de Las Vegas, recibirán un gran bono económico por jugar la final sin importar el resultado.

Premio del campeón del Super Bowl 58 de la NFL

El premio económico se encuentra estipulado en un documento firmado por la Liga y la Asociación de Jugadores, que lleva el nombre de NFL contrato colectivo de trabajo.

En dicho documento se expresa que hasta el 2030, la cantidad que recibirá el equipo ganador aumenta de forma sustancial por 7 mil dólares con respecto a la temporada pasada.

Según la tendencia y lo estipulado por el contrato, el equipo ganador del Super Bowl LVIII recibirá 164 mil dólares.

Premio del equipo perdedor del Super Bowl LVIII

En el caso de los equipos que pierdan, también reciben un aumento de 7 mil dólares con respecto al año anterior.

En el 2023, los Philadelphia Eagles recibieron 82 mil dólares por cada jugador, por lo cual los perdedores del Super Bowl LVIII recibirían 89 mil dólares.

¿Cuánto gana un jugador? Así se distribuye el dinero del Super Bowl

A pesar de la gran cantidad de dinero para los equipos ganadores, este no se distribuye de la misma forma para todos los miembros del club. Ya sean ganadores o perdedores, podrían ver reducido a la mitad su pago dependiendo su elegibilidad e importancia con el equipo.

Según la NBC los jugadores podrán recibir un bono completo o la mitad de este.

Jugadores que recibirán el bono completo

La NFL divide a los jugadores en lista activas o inactivas del club, dependiendo su actividad durante la temporada se le podrá atribuir el bono completo.

Los jugadores que estén en la lista activa inactiva del equipo cuando se juega el Super Bowl y que hayan estado en la plantilla por tres juegos anteriores.

Jugadores que no estén en la lista activa o inactiva del equipo, pero que hayan estado en la plantilla por al menos ocho juegos anteriores de la temporada regular.

Los jugadores veteranos que resultaron heridos durante la temporada regular y que fueron retirados de la lista activa, además tendrán que estar bajo contrato cuando se juegue el Super Bowl.

Jugadores que recibirán la mitad del bono

Jugadores que se encuentren en la lista activa o inactiva del equipo cuando se juegue el Super Bowl que hayan estado en el equipo por menos de tres juegos.

Jugadores que no estén en la lista activa o inactiva cuando se juegue el Super Bowl, pero que no hayan estado en la plantilla durante al menos tres juegos y no más de siete anteriores.

Jugadores de primer año que resultaron heridos durante la temporada regular y fueron retirados de la lista activa o inactiva del equipo.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl 2024?

El Super Bowl se realiza este domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium y está disponible en las distintas plataformas digitales. El artista principal del medio tiempo es Usher.

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Televisión por cable: ESPN y Fox Sports (comienza a partir de las 3:00 p.m., hora de México).

Streaming: Star+ (transmite la señal de ESPN desde las 3:00 p.m.) o NFL Game Pass (la cual tiene un precio de 17 pesos).

