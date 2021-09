Gabriel Caballero recuerda el fortín de Santos

Antes de que existiera el Territorio Santos Modelo (TSM), el cual se inauguró en el año 2009, la escuadra de Santos Laguna había pasado sus mejores momentos dentro del futbol mexicano en el antiguo Estadio Corona, inmueble que sin muchos lujos o la mejor arquitectura, se convirtió en una aduana difícil de sortear para la mayoría de los equipos que jugaron ahí como visitantes, debido a la presión que ejercía la afición local, además del calor de la ciudad de Torreón y los buenos equipos que llegó a conformar la directiva de los Guerreros.

En el nuevo estadio de los laguneros parecía que esa mística se había perdido, no obstante, con la llegada del técnico Guillermo Almada en el Clausura 2019, el conjunto albiverde ha recobrado fortaleza en calidad de local, debido a que de 46 partidos que se han disputado en Torreón con el estratega uruguayo al mando, sólo se han perdido cuatro, se han ganado 30 y empatado 12, dejando en claro a las escuadras rivales que no será sencillo obtener puntos de esa cancha.

Gabriel Caballero, exjugador de Santos y campeón de liga con los de Torreón en 1996, recordó el peso que tenía el antiguo Estadio Corona, pues era un campo del cual la escuadra local obtuvo mucha ventaja por lo complicado que era jugar ahí para los visitantes.

El Estadio Corona era hermoso, era chico, pero se sentía la presión del público hacia los rivales y el apoyo a Santos, me encantaba jugar ahí, era una cancha donde sacamos mucho provecho, mucho beneficio en cuanto a la presión que se ejercía y no sólo contra los rivales, sino también para los árbitros porque también sentían ese acercamiento con el público, además había épocas en la que el pasto era una linda cancha y se podía jugar muy bien al futbol”, expresó.

Asimismo, Caballero habló sobre el nuevo recinto del conjunto santista, el cual le ha tocado visitar como director técnico, asegurando que, aunque no se tiene la cercanía del público como en el otro estadio, la gente hostiga a los rivales, por lo que es de destacar que desde hace poco más de dos años el equipo haya perdido muy pocos encuentros en casa.

El ambiente es hostil, se trata de presionar al rival, aunque conmigo la gente de Torreón siempre se ha portado extraordinariamente bien desde que me fui de Santos como jugador, pero al margen de que ahora el estadio es más grande y que la gente está un poco más aislada, aunque también se hace sentir, el que lleven sólo cuatro partidos perdidos desde hace algunos años, significa que se han hecho bien las cosas futbolísticamente, desde la directiva”, manifestó.

Asimismo, el exseleccionado mexicano, comentó que la gestión del entrenador Guillermo Almada ha sido fundamental para ver buenos resultados por parte de los jugadores de la escuadra de los Guerreros.

Ha calzado bien en la estructura del equipo, yo creo que ha tenido mucho que ver en todo el desarrollo que ha tenido el club, es un buen técnico, si bien todavía no ha podido conseguir un título, lleva un trabajo de dos años en el que los resultados siempre han estado a su favor, ha estado casi siempre en liguilla, le ha dado oportunidad a los jóvenes, le ha dado un estilo al equipo, desde afuera se ve un buen trabajo”, declaró.

Actualmente la escuadra de Santos marcha invicta como local en el Apertura 2021, registrando tres empates y una victoria, restándole nueve duelos en el torneo, de los cuales cinco son en casa.

Información de Excélsior