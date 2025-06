Futbolistas están preocupados por el intenso calor en el Mundial de Clubes

Los jugadores y directores técnicos que compiten en el Mundial de Clubes han expresado su preocupación por el calor y la humedad en el torneo en Estados Unidos.

El centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, admitió que los jugadores temen el calor del verano. El City se prepara para su primer partido contra el Wydad AC marroquí en el Lincoln Financial Field de Filadelfia el miércoles. El partido comenzará a las 12 p. m. ET, cuando se prevé que las temperaturas superen los 29 grados Celsius (85 Fahrenheit).

El entrenador del City, Pep Guardiola, ha estado realizando largas sesiones de entrenamiento bajo el abrasador calor de Florida en su sede de Boca Ratón (el entrenamiento del viernes pasado duró casi dos horas con temperaturas superiores a los 32 grados Celsius, 90 Fahrenheit) y Reijnders insiste en que los jugadores estarán preparados para las condiciones.

«Va a ser difícil. Hay muchos buenos equipos (en el torneo) y el clima es muy caluroso», declaró Reijnders. “Nos estamos acostumbrando y estaremos listos para el miércoles. Nos lo tomamos muy en serio. Queremos ganar todos los torneos que jugamos. Esto no es diferente”.

Reijnders no es el único jugador que dice que debe luchar contra el calor.

El vigente campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, venció por 4-0 al Atlético Madrid el domingo en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde las temperaturas rondaron los 32 °C (90 Fahrenheit).

«Es imposible», declaró el centrocampista del Atlético, Marcos Llorente, a la prensa tras el partido. «Hace un calor terrible. Me dolían los dedos de los pies, las uñas. No podía parar ni empezar. Al final, es increíble. Como a todos nos pasa lo mismo, no hay queja».

El entrenador del PSG, Luis Enrique, coincidió, afirmando que el horario de inicio del partido a mediodía lo afectó.

«El partido se vio claramente afectado por la temperatura», afirmó. «El momento es ideal para los aficionados europeos, pero los equipos lo están pasando mal».