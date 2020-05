Funcionarios de la MLB presentarán una propuesta para iniciar la temporada de béisbol en julio

Los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol dieron el visto bueno el lunes para hacer una propuesta al sindicato de jugadores que podría conducir a una temporada retrasada por el coronavirus que comenzará alrededor del fin de semana del 4 de julio en estadios sin fanáticos, un plan que imaginó expandiendo el bateador designado a la Liga Nacional para 2020.

El entrenamiento de primavera podría comenzar a principios o mediados de junio, dijo una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles del plan no fueron anunciados.

Los funcionarios de MLB están programados para hacer una presentación al sindicato el martes. Se necesita un acuerdo con la asociación de jugadores, y se espera que las conversaciones sean difíciles, especialmente sobre una propuesta de división de ingresos que no tendría precedentes para el béisbol. Los jugadores resistieron una huelga de 7 meses y medio en 1994-95 para luchar contra ese plan.

“Si haces algo que se asemeja a una gorra, que huele a gorra, has dado demasiado”, dijo Dave Stewart, cuatro veces ganador de 20 juegos que ahora es agente y pasó dos años como gerente general de Arizona.

“Un tope salarial no ha sido un punto de partida para los jugadores siempre que he estado en el béisbol”, dijo David Samson, presidente de los Expos y los Marlins de 2002-17. “Creo que cuando MLB propone una división de ingresos, es con pleno conocimiento que el sindicato de jugadores lo rechazará automáticamente”.

Cada equipo jugaría alrededor de 82 juegos de temporada regular: contra oponentes en su propia división más enfrentamientos entre ligas limitados a AL East vs. NL East, AL Central vs. NL Central y AL West vs. NL West.

Fuente: Sin Embargo