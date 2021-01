Fuerzas básicas son prioridad para Mikel Arriola

A un mes de su nombramiento como presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola trabaja en un análisis de las necesidades del organismo, a la espera de identificar las distintas áreas de oportunidad de todas las categorías.PUBLICIDAD

Lo primero que se hizo fue hacer un diagnóstico de tanto estructural de cómo se encontraba las áreas en relación a las competiciones de todas las áreas y divisiones. La Liga MX organiza 500 partidos entre todas las ramas de competencia, incluyendo a las fuerzas básicas, es una rama verdaderamente robusta”, comentó.

Arriola aseguró que comenzará con una gira para visitar a los conjuntos de la Liga MX.

Una vez que trabajamos en ese diagnóstico lo que queremos es aterrizar el plan de trabajo por lo que a partir del propio lunes me subiré al viaje, al tren de visitar a los 18 equipos, quiero moldear el plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para tener perspectiva de sólida inversión en nuestro futbol”, aseguró.

Las fuerzas básicas, prioridad de Arriola.

Los ingresos generados por los nuevos patrocinios como el de Tecate, servirán para afianzar las fuerzas básicas y con ello impulsar a los jóvenes futbolistas a seguir adelante, aunque Arriola afirmó que una de las metas de su gestión es que los estudios vayan de la mano con el futbol.

Muchos de los jóvenes que quieren llegar a ser futbolistas dejan los estudios y la Liga MX se quiere poner como meta que en cada fase de su preparación futbolística la empaten con la preparación académica.

No olvidemos que la mayoría no llega al máximo circuito y pierden muchos años de escolaridad y no queremos que los chavos que no llegan a primera y se pierden secundaria y preparatoria no tengan preparación académica. A eso queremos llegar con los clubes, que todos los chavos que estén jugando, también estén estudiando”, afirmó.

El calendario para el primer semestre del 2021 será ajetreado en el fútbol mexicano, tomando en cuenta las diferentes competencias oficiales a nivel de selecciones nacionales, el campeonato de liga, y la actividad de equipos como Tigres en competencias internacionales, todo ello entusiasma al nuevo presidente del organismo.

Vienen caras nuevas de técnicos en equipos muy importantes, el torneo anterior cerró muy calientito con un campeonato que es de León y a Tigres como campeón de la Concacaf, les mandamos una gran felicitación, Tigres nos representará en el Mundial de Clubes Viene también el preolímpico y va a ser un gran reto para todos, ya que el principal torneo el del primer semestre del 2021 está lleno de estrellas de promesas para integrar a la Selección Nacional Sub 23”, finalizó.

Fuente: Excélsior