FMF fortalece su presencia en la FIFA rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México. Como parte de un proceso de restructuración de sus comisiones permanentes, la secretaría general de la FIFA informó que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, así como otros miembros del consejo directivo del organismo, tendrán participación en los procesos decisivos de este deporte en el mundo para el periodo 2025-2029.

En un comunicado emitido este martes por FIFA, la FMF comunicó que Arriola fungirá como vicepresidente de la comisión de competencias masculinas de clubes mientras el secretario general, Íñigo Riestra, y la presidenta de la Liga Mx Femenil, Mariana Gutiérrez, fueron nombrados miembros de la comisión de relaciones institucionales y de la comisión de grupos de interés del futbol femenino, respectivamente.

Asimismo, la secretaria de la comisión de controversias de la FMF, Paola López, integrará la comisión disciplinaria de la FIFA.

“Con estos nombramientos, la Federación fortalece su presencia en instancias internacionales, refrendando el compromiso de sus dirigentes y especialistas en la construcción de un futbol global más inclusivo, representativo y diverso”, señaló la FMF en el documento.