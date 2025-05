FMF confirma notificación del TAS por suspensión del ascenso y descenso

La FMF confirmó haber recibido una notificación de la apelación que interpusieron 10 clubes de la Liga de Expansión ante el TAS para restablecer el formato del ascenso y descenso en la temporada 2025-2026.

Sin embargo y de manera contradictoria, la Federación publicó un comunicado en el que insiste que “el ascenso está vigente, vía certificación” y que “un club ascenderá cuando haya al menos cuatro certificados al inicio de la temporada y uno se convierta en Campeón de campeones”.

En su defensa, sostuvo que en compensación del cambio de formato se creó un fondo de mejoras -que recauda las multas impuestas a los clubes con peor desempeño deportivo anual- y el cual ha entregado mil 100 millones de pesos a los clubes.

Pese a los argumentos de la Federación, en los hechos, ningún club ha subido de categoría y tampoco ha caído a la Liga de Expansión en los últimos cinco años y tal como lo anunciaron desde 2020, tampoco está previsto que ninguno de los planteles salte a primera división antes de 2026.

Incluso, Iñígo Riesta, secretario general del departamento jurídico de la Federación salió a esquivar la situación al dejar en claro que el organismo actúa bajo las reglas aprobadas por los dueños e incluso, aseveró, los clubes de la Liga de Expansión se han visto beneficiados.

“La suspensión por seis temporadas del ascenso y descenso se tomó conforme a derecho cumpliendo con los derechos y estatutos de nuestra federación. Habrá que recordar que la temporada 2019-2020 sí se suspendió el torneo, pero no por los efectos de este acuerdo, sino por la pandemia, y fueron los propios clubes de expasión quienes solicitaron la creación de un fondo de rescate para no entrar en una quebra técnica”

“Por ello que el 20 de abril de 2020 la asamblea general autorizó la suspensión temporal del ascenso y el descenso por las siguientes seis temporadas, pero para la 2020-2021, no para la 2019 pues no podría ser retroactivo. No se ha mencionado que se autorizó un fondo de mejoras, con apoyos de sumas importantes de dinero para que los clubes pudieran dedicarse a hacer inversiones de infraestructura”, agregó.

También dijo que los propios dueños de los equipos aprobaron 2022 la creación de un comité de certificación que entraría en vigor en 2023 y el cual vigilaría el cumplimiento de los requisitos para ascender.

Atlante, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros de la UdeG y Jaiba Brava son los clubes que firmaron la solicitud, de acuerdo con el documento que publicó el propio TAS.

Los clubes de la Liga de Expansión exigen certidumbre respecto a la situación del ascenso y descenso para comenzar con la organización tanto deportiva como financiera de la próxima temporada, indicó el medio The Athletic, el cual reveló el martes el recurso que interpusieron los clubes ante el TAS.

El medio estadunidense detalló que la FMF considera que la suspensión del ascenso y descenso habría comenzado en la temporada 2020-2021 y por lo cual el formato se restablecería hasta la campaña 2026-2027, un año después de lo que los clubes de la Liga de Expansión tenían contemplado.