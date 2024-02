Floyd Mayweather respalda a Canelo Álvarez en su decisión de no pelear contra David Benavidez

Un Canelo Álvarez vs David Benavidez sería un gran cartel, no solo por el emparejamiento entre dos figuras mexicanas del momento, en el festejo del 5 de Mayo para Las Vegas>, con el ingrediente adicional de la disputa del único título indiscutido en poder de un mexicano en la historia. Pese a esto, hay quienes critican esta pelea, pero no Floyd Mayweather Jr.

Y es que la pelea tiene importantes limitantes: la negativa del campeón de los Supermedianos a enfrentar rivales mexicanos y, aunque se especula que haría una excepción para mayo, luego de su rompimiento con PBC. Lamentablemente para Benavidez, esta excepción beneficiaría a Jaime Munguía, que si bien, tiene un gran nivel, para muchos expertos está un escalón por debajo de David Benavidez.

En este contexto, una serie de críticos, desde David Faitelson hasta Mike Tyson, han tundido a Canelo por su postura. Sin embargo, este miércoles surgió una voz autorizada, e incluso inesperada, que lo defiende: Floyd Maywather Jr.

«Si David Benavidez sigue venciendo a peleador tras peleador y campeón tras campeón, eventualmente será el hombre. Y entonces todos querrán pelear contra él. Al igual que yo, tienes que esperar tu turno»,

explicó ‘Money’ en entrevista para el podcast FightHype.

David Benavidez es un luchador increíble. Todo lo que David tiene que hacer es seguir saliendo y venciendo a los muchachos, manteniéndose concentrado, y entonces será el indicado Floyd Mayweather

Mientras que sobre la decisión de Canelo, Mayweather defendió su postura como un campeón en toda la regla:

Los peleadores tienen que hacer lo mejor para ellos… Es un futuro miembro del Salón de la Fama y un peleador increíble. Cada uno maneja su negocio de manera diferente, así que solo le deseo lo mejor

¿Quién va a pelear contra Canelo en 2024?

Mientras tanto, Canelo sigue deshojando la margarita, mientras el tiempo apremia, para nombrar a su rival para el próximo 4 de marzo. Inicialmente se hablaba de Jermall Charlo, pero la pelea nunca fue suficientemente atractiva y además, el rompimiento con PBC habría echado abajo cualquier posibilidad.

Luego, el CMB intentó obligar al campeón supermediano a enfrentar a Benavidez nombrándolo retador mandatorio. Sin embargo, Canelo tampoco ha cedido y en los últimos días se habla de una pelea ante Munguía para mayo.

En el caso de su fecha de septiembre también hay una incógnita, pues se hablaba de Terence Crawford, quien asegura que desea una pelea con el mexicano, pero en este caso Canelo indica que no desea una pelea en tal desigualdad de condiciones, pues ‘Bud‘ tendría que subir dos divisiones para retar al campeón supermediano.

Incluso se habla de una tercera fecha para Canelo en 2024, en diciembre y en Arabia Saudita.

Mientras tanto, el equipo de Benavidez sigue presionando por esta oportunidad, y su promotor, Sampson Lewkowicz, ya dijo haber puesto en la mesa una bolsa de $55 millones, que Canelo rechazó.

Aunque Eddy Reynoso negó esta versión y asegura que Canelo no tiene miedo a ningún rival:

Me parece de muy mal gusto que digan que Canelo le tiene miedo. No sé cómo se atreven a catalogar de miedoso a un peleador que no dudó en tomar la oportunidad ante Floyd Mayweather que ha sido el mejor boxeador de los últimos 20 años Eddy Reynoso

Y agregó: «Luego me vienen a decir que hay una oferta de 55 millones. Antes no dijo que eran 100 o 200 millones…»