Florentino Pérez se rinde a Mbappé: «Has hecho un esfuerzo por venir que muchos ni se imaginan»

Hoy, el Santiago Bernabéu se ha vestido de gala para presenciar la presentación de Kylian Mbappé, la nueva estrella del Real Madrid. El presidente del club, Florentino Pérez, ha encabezado el acto de presentación y se ha dirigido a Mbappé y a la afición, antes de que el francés tomara el micrófono y hablara por primera vez como jugador blanco ante el madridismo.

«Bienvenidos al Santiago Bernabéu, a este histórico acto», comenzó diciendo el presidente. Florentino Pérez felicitó a la selección española de fútbol por haber conseguido la cuarta Eurocopa de su historia, destacando no solo el triunfo, sino también la manera en que se logró: «Enhorabuena no sólo por ganarla sino por la manera en que lo han conseguido. Felicidades.»

Florentino mencionó que debido a la pandemia y a las obras de renovación del estadio, no había sido posible realizar presentaciones en el Bernabéu en los últimos años: «Es una satisfacción volver a la normalidad y poder presentar a nuestros jugadores en nuestro estadio.»

El presidente también recordó la reciente celebración de la 15ª Champions League en el mismo estadio y resaltó el legado de las grandes figuras del madridismo como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, Gento y Kopa: «Este club es el más querido y admirado del mundo. Nuestros grandes referentes… todos ellos crearon el mito que es el Real Madrid.»

A continuación, invitó a Zinedine Zidane a unirse a la ceremonia y continúa: «Hace 12 años invitaste a un niño que hoy se presenta aquí». «En este estadio ocurren cosas difíciles de explicar. Pero los madridistas sabemos que ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca y esta afición estará siempre contigo hasta el final«.

Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú lo has querido.Florentino Pérez