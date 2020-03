FIFA analiza posponer la Eurocopa por coronavirus

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el italo-suizo Gianni Infantino, aceptó que, si la epidemia de coronavirus sigue sin control, posponer la Eurocopa de este año es una opción viable.

No puedo descartar nada, Espero que no vayamos en la dirección de la cancelación de las competencias; pero no tenemos que entrar en pánico, simplemente analizar cuidadosamente la situación”, comentó.