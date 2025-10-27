FIFA abre segunda fase de venta de boletos para el Mundial; México, EU y Canadá tienen prioridad

La FIFA comenzó el proceso de venta de otro millón de boletos para la Copa del Mundo del próximo año, con la apertura el lunes de un nuevo sorteo de entradas que marca el inicio de la segunda fase de ventas del torneo.

Este sorteo, que se extiende hasta las 11 de la mañana del viernes, hora del Este en Estados Unidos, incluye un período de exclusividad doméstica para los residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados de esos países, cuyas entradas sean seleccionadas en este sorteo, tendrán la oportunidad de comprar boletos para partidos individuales que se escenifiquen en su nación.

La fase está abierta a todos los aficionados, independientemente del país en el que vivan.

“Este torneo ha despertado un interés masivo en todo el mundo, especialmente en los países sede, Canadá, México y Estados Unidos, que se preparan para albergar el Mundial más grande de la historia”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. “Los horarios nacionales prioritarios para los países anfitriones en esta segunda fase de boletos es una forma de agradecer a los aficionados locales por su entusiasmo y de ofrecer una nueva oportunidad para el público internacional”.