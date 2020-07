Ferrari se autodestruye en el GP de Austria

Los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc se vieron obligados a abandonar tras golpearse sus coches en la primera vuelta del Gran Premio de Estiria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria), este domingo.

En la tercera curva, Leclerc despegó de la pista tras intentar superar por el exterior a su compañero, que perdió el alerón trasero.

Es culpa mía. He hecho una tontería, simplemente. Hay que admitirlo cuando pasan estas cosas”, señaló el monegasco a Canal+, justo después de haber pedido disculpas a su compañero delante de las cámaras.

Pienso que había posibilidades de haber vuelto a casa con puntos y lo he estropeado todo”, continuó el piloto de 22 años.

Vi una oportunidad que no lo era. He sido estúpido y aprenderé. (…) Seb comprende también pero pedir excusas no es suficiente”, añadió.