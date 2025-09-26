Federación turca de futbol pide a FIFA y UEFA suspensión de Israel

Estambul. Turquía se convirtió el viernes en el primer miembro de la UEFA en pedir públicamente que Israel sea suspendido del futbol, calificando la situación en Gaza como «inhumana e inaceptable».

La carta del presidente de la Federación Turca de Futbol, Ibrahim Haciosmanoglu, dirigida a los líderes del balompié internacional, trascendió justo cuando UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel, cuyo selección masculina se encuentra en medio de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

«Es hora de que la FIFA y la UEFA actúen», escribió Haciosmanoglu en la carta citada por la agencia de noticias Anadolu.

«A pesar de presentarse como defensores de los valores cívicos y la paz, el mundo deportivo y las instituciones de futbol han permanecido en silencio durante demasiado tiempo», expresó el funcionario turco, quien no forma parte del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA, que se espera tenga una mayoría para excluir a Israel en una votación que será el próximo jueves en Zúrich en una una reunión del Consejo de la FIFA.

Haciosmanoglu dijo que la situación en Gaza ahora es más urgente y «el futbol siempre ha sido mucho más que un deporte».

«Es un lenguaje universal que reúne diferentes culturas, fomenta la amistad y fortalece los lazos de solidaridad entre los pueblos», escribió. «Guiados por estos valores, nos sentimos obligados a expresar nuestra profunda preocupación por la situación ilegal (y más importante, completamente inhumana e inaceptable) que está llevando a cabo Israel en contra de Gaza y sus alrededores».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está estrechamente alineado con Estados Unidos, coanfitrión de la Copa, y con el presidente Donald Trump, por lo que se considera poco probable que apoye una medida para suspender a Israel debido a los ataques perpetrados a la franja de Gaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que trabajará para detener cualquier esfuerzo que busque vetar la presencia de Israel en el Mundial.

Noruega recibirá a Israel por las eliminatorias el 11 de octubre en Oslo e Italia jugará contra Israel en Udine, tres días después. La federación noruega prometió donar sus ganancias por la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras para el trabajo humanitario en Gaza.

La FIFA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes.