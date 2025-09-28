FC Barcelona vs Real Sociedad: De la mano de Lamine lo ganan los Blaugranas

El FC Barcelona se enfrentó a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic de la Jornada 8 de LaLiga. Aquí puede seguir ver todas las acciones.

Se debe decir que el FC Barcelona llegaba con muchas bajas debido a que muchos de sus futbolistas se lesionaron y tuvo un cuadro alternativo. Lo que quería aprovechar la Real Sociedad.

Gavi, Fermín, Alejandro Balde y Joan García fueron las bajas sensibles del cuadro culé. De momento, la Real se encuentra en el lugar 14 y los azulgranas en el primero, pues aprovecharon la derrota el Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Sociedad: De la mano de Lamine lo gana los blaugranas

FC Barcelona sigue demostrando que son el mejor equipo de LaLiga y se pone en primer lugar gracias a la derrota del Real Madrid.

Koundé y Lewandowski fueron los anotadores del partido. Pero Lamine Yamal entró y mostró un nivel impresionante.

FC Barcelona 2-1 Real Sociedad, marcador final.

FC Barcelona vs Real Sociedad: Lamine Yamal es el diferente y ya lo ganan

Unos minutos le bastó a Lamine Yamal para cambiar el partido, entró y con una gran jugada le puso una asistencia a Lewandowski para darle la vuelta al marcador.

FC Barcelona 2-1 Real Sociedad, minuto 64.

FC Barcelona vs Real Sociedad: Odriozola abre el marcador

FC Barcelona controlaba la posesión y el partido, pero la Real Sociedad aprovechó la única oportunidad que se le presentó para marcar el primero.

Odriozola recibió un centro en la frontal de área y solo lo tuvo que empujar.

FC Barcelona 0-1 Real Sociedad, minuto 40

FC Barcelona vs Real Sociedad: Pocas acciones en los primeros minutos

FC Barcelona no logra vencer el sistema defensivo de la Real Sociedad. En realidad ningún equipo ha tenido una acción clara de peligro.

Barcelona 0-0 Real Sociedad, minuto 24

FC Barcelona vs Real Sociedad: Alineaciones oficiales

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Martín; De Jong, Pedri, Fernández; Rashford, Roony y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta, Muñoz; Gorrotxategi, Guedes, Turrientes, Marín, Barrentxea; Oyarzabal.