Fallece Manuel Lapuente, histórico entrenador del futbol mexicano

El futbol nacional perdió este sábado a una de sus figuras más representativas. Manuel Lapuente Díaz, exdirector técnico de la Selección Mexicana y referente en los banquillos de la Liga MX, falleció a los 81 años de edad.

Lapuente deja un legado imborrable dentro del balompié mexicano. Reconocido por su carácter firme y su inconfundible boina, el estratega poblano escribió algunas de las páginas más exitosas en la historia del futbol nacional.

A lo largo de su trayectoria dirigió a equipos como Puebla, Necaxa y América, con los que logró cinco títulos de Liga MX, además de campeonatos de Copa, Campeón de Campeones y la Concachampions.

Su nombre quedará ligado a una generación de técnicos que marcaron época por su disciplina, liderazgo y compromiso con el futbol mexicano.

octubre 25, 2025 8:26 pm

